„Не съм приключила": Камала Харис обмисля нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.

Харис отправи остри критики към бившия си съперник, наричайки Тръмп „тиранин“

25 октомври 2025, 19:00
„Не съм приключила“: Камала Харис обмисля нова кандидатура за Белия дом през 2028 г.
Източник: gettyimages

Б ившият вицепрезидент на САЩ Камала Харис заяви в интервю за ВВС (Би Би Си), че обмисля повторна кандидатура за Белия дом.

В първото си интервю във Великобритания Харис сподели, че „евентуално“ един ден би могла да стане президент и изрази увереност, че в бъдеще жена ще заеме най-високия пост в САЩ.

С най-ясния си намек досега, че може да се кандидатира за президент през 2028 г., след загубата си от Доналд Тръмп миналата година, Харис отхвърли анкетите, които я поставят в позиция на аутсайдер за номинацията на Демократическата партия за следващите избори.

В интервюто за предаването Sunday with Laura Kuenssberg Харис отправи остри критики към бившия си съперник, наричайки Тръмп „тиранин“. Тя подчерта, че предупрежденията ѝ за него по време на предизборната кампания са се оказали верни. Докато Демократическата партия търси причините за убедителната победа на републиканеца Доналд Тръмп преди година, голяма част от критиките са насочени към бившия президент Джо Байдън, който не се оттегли по-рано от надпреварата.

Въпреки това бяха повдигнати и въпроси дали Харис е могла да проведе по-успешна кампания и да представи по-ясно послание по ключовия въпрос – икономиката.

В разговора си с Би Би Си Харис размишлява върху възможността за нова кандидатура за Белия дом, заявявайки, че нейните племенници „през живота си, със сигурност“ ще видят жена президент. На въпроса дали тя ще бъде тази жена, Харис отговори: „Евентуално“, потвърждавайки, че обмисля нова кандидатура за най-високия пост.

Тя уточни, че все още не е взела окончателно решение, но подчерта, че продължава да вижда бъдещето си в политиката. „Не съм приключила“, каза бившият вицепрезидент. „Цялата ми кариера е посветена на обществената служба – това е в кръвта ми.“

Относно анкетите, които я определят като аутсайдер за номинацията на Демократическата партия – дори зад холивудската звезда Дуейн Джонсън – Харис заяви, че никога не се е съобразявала с подобни прогнози. „Ако бях слушал анкетите, нямаше да се кандидатирам нито за първия, нито за втория си пост – и със сигурност нямаше да бъда тук сега“, отбеляза тя.

Харис изрази убеждението си, че прогнозите ѝ за авторитарното поведение на Доналд Тръмп са се сбъднали. „Той каза, че ще използва Министерството на правосъдието като оръжие – и направи точно това“, заяви тя. Като пример тя посочи спирането на предаването на комика Джими Кимъл по ABC, след като той се пошегува за реакцията на републиканците на смъртта на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк.

Отстраняването на Кимъл от ефира, което Тръмп приветства, последва заплахи от назначен от него регулатор към телевизионните оператори на предаването. „Вижте какво се случи – той използва федералните агенции като оръжие, за да преследва политически сатирици... Кожата му е толкова тънка, че не можа да понесе критика от една шега и се опита да заглуши цяла медийна организация“, коментира Харис.

Тя отправи остри критики и към бизнес лидери и институции в САЩ, които според нея твърде лесно са се поддали на натиска на Тръмп. „Има много хора, които се преклониха пред тиранина още от първия ден – заради желание за близост до властта, за одобрение на бизнес сливания или за избягване на разследвания“, каза тя.

Белият дом реагира с пренебрежение на коментарите на Харис. „Когато Камала Харис загуби изборите с голяма разлика, тя трябваше да разбере намека – американският народ не се интересува от нейните абсурдни лъжи“, заяви говорителката Абигейл Джаксън. „Или може би е разбрала намека и затова продължава да изразява недоволството си пред чуждестранни издания.“

Наскоро Харис публикува мемоарите си за предизборната си кампания, озаглавени "107 дни" – времето, което ѝ оставаше да се кандидатира за президент, след като Джо Байдън се оттегли от надпреварата на фона на спекулации за здравословното му състояние.

В пълното интервю с бившия вицепрезидент, водещият неколкократно попита Харис дали е трябвало да призове Байдън да се оттегли по-рано. Колко всъщност е знаела за здравето му? И един въпрос, който може би я преследва: дали тя щеше да е президент днес, вместо Доналд Тръмп, ако Байдън се беше оттеглил навреме?

Отговорът остава неясен – голямото „ако“, което би могло да промени съдбата на Америка. Сред демократите, които правят самокритика, кампанията на Харис често е подценявана, а нейните слабости като лидер са посочвани като причина за поражението, наред с късното решение на Байдън да се оттегли.

Попитана какво се е объркало, вместо да се впусне в задълбочен анализ, Харис отбеляза, че късният старт на кампанията ѝ е направил победата почти невъзможна. В разговора, проведен в луксозен лондонски хотел, вместо в Овалния кабинет, където Доналд Тръмп сега блести в позлатен декор, Харис показа, че не е готова да се откаже от амбициите си за власт.

Предишните ѝ намеци за бъдещи президентски кандидатури бяха по-уклончиви – „може би, може би не“ или „не мисля за това сега“. В този разговор обаче тя беше по-откровена и сякаш нетърпелива да се позиционира за нов опит за президентския пост, макар да избягва конкретни ангажименти.

Това е изненадващо, предвид тежкото поражение, което тя описа като травмиращо. Харис и екипът ѝ бяха съкрушени от загубата, която дойде неочаквано за тях. „Боже мой, боже мой, какво ще се случи със страната ни?“, повтори тя, когато резултатите бяха обявени. Обяснението ѝ се фокусира върху малката разлика в народния вот – под 2%. Въпреки това Тръмп я победи убедително в Избирателната колегия, където всеки щат има определен брой гласове.

Харис е готова да прави сериозни намеци за бъдещето си, но нито тя, нито други водещи фигури в Демократическата партия изглеждат подготвени да се справят с дългосрочните предизвикателства пред партията. Как една лявоцентристка партия с утвърдени лидери може да се противопостави на десен популистки лидер? Дали решението е да се фокусира върху критиките към Тръмп, или да защитава по-убедително интересите на обикновените американци?

На въпроса защо кампанията ѝ не успя да привлече работническата класа, Харис отбеляза, че е имала нужда от повече време, и посочи дългогодишното отчуждение на тази група от Демократическата партия. Тя съжалява, че през 2024 г. не е имала достатъчно време да представи позициите си по ключови въпроси като жилищата и грижите за децата.

Въпреки това, дори с повече време, не е сигурно дали аргументите ѝ щяха да бъдат по-убедителни или по-добре приети.

Камала Харис все още пътува с антураж, а помощниците ѝ внимателно следят графика ѝ, планиран с военна прецизност. Постоянни пътувания, внимателно организирани събития в различни столици и ограничен брой предварително подготвени телевизионни интервюта бележат ежедневието ѝ.

Сега Харис е на турне, за да промотира книгата си, а не да се кандидатира за президент. Но ако постигне целите си, това може да е първата стъпка към нова кампания.

