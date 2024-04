Установиха рядък случай на инфекция с COVID-19, продължила 613 дни

У чени от Нидерландия съобщиха за продължила изключително дълъг период инфекция с COVID-19 при мъж, починал миналата година, и предупредиха за появата на по-опасни варианти на новия коронавирус, предаде ДПА.

Възрастният пациент, който е имал отслабен имунитет поради предишни заболявания, е бил приет в болница в Амстердам през февруари 2022 г. с COVID-19.

До смъртта си през октомври 2023 г. той непрекъснато е бил с положителен тест за вируса, в продължение на общо 613 дни, казват изследователите.

