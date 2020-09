Ураган помете 60 моста и 2000 къщи в Северна Корея

У раган, който се стовари върху Северна Корея, разруши близо 60 моста и разруши или наводни над 2000 къщи, съобщи Пхенян.

Лидерът на страната Ким Чен Ун заяви, че щетите са нарушили централното планиране през останалата част от годината.

Ураганът Майсак донесе силни дъждове на източното крайбрежие на страната миналата седмица, докато Северна Корея още се опитваше да се справи с по-ранни наводнения и щети, а тази седмица "на гости" й дойде и ураганът Хайшен, предаде АФП.

Maйсак е "унищожил или наводнил" над 2000 къщи и десетки обществени сгради в засегнатите региони, съобщи агенция KЦТА, докато 60 километра пътища и 59 моста се срутиха. Също така тежки щети има и по железопътната мрежа.

Parts of North Korea's northeast remain flooded as #TyphoonHaishen batters the region, the 2nd major storm in a week. The country is still recovering from the deadly Typhoon #Maysak , which destroyed 1,000+ homes. More @business : https://t.co/aXOtRD1wtk #태풍_하이선 pic.twitter.com/XVP9F8t8VZ

Природните бедствия оказват тежко въздействие в Северна Корея поради инфраструктурата й, пише БГНЕС. Също така страната е уязвима от наводнения, тъй като много планини и хълмове отдавна са обезлесени.

Щетите принудиха властите да "променят посоката на нашата борба след цялостно обмисляне на задачите до края на годината, които бяха в ход", каза Ким пред висш комитет на управляващата Корея на работническата партия.

Агенция КЦТА не даде повече детайли от изказването на лидера.

Typhoon #Maysak (equivalent of a cat. 3 hurricane) is about to hit the Korean peninsula, soon to be followed by #Haishen, also forecast to become an equivalent of a cat. 4 hurricane. TS #Nana, which may strengthen to a cat. 1 hurricane, is heading for Central America. pic.twitter.com/nuYvta3L5I