Откриха мистериозна „Гробница на великаните“ от бронзовата епоха в Сардиния

А рхеологическо проучване на италианските власти разкри неизвестна досега монументална гробница в местността Карарцу Идия в централно-западната част на Сардиния, съобщава „Финестре сул’Арте“.

Мегалитното съоръжение е част от загадъчните погребални комплекси от бронзовата епоха, известни като „Гробниците на великаните“. Те са изграждани от нурагската цивилизация като колективни погребални места от около 1800 г. пр.н.е.

Обширният археологически комплекс включва два протонураги - големи каменни платформи, селище, свещен кладенец и мащабен некропол. Новооткритата гробница е останала незабелязана от археолозите досега, тъй като е била напълно покрита с гъста растителност.

Погребалният монумент е изграден от големи блокове трахит и разполага с просторна полукръгла екседра пред входа - място, където нурагите са извършвали ритуали в чест на своите починали предци.

Вътрешната погребална камера е разделена на две нива - архитектурна особеност, която се среща изключително рядко при подобни гробници. Археолозите се надяват, че отличното състояние на запазване на обекта, необичайната му двустепенна конструкция и откритите керамични артефакти ще помогнат за по-доброто разбиране на строителните техники, развитието на погребалните обичаи и хронологията на ранните етапи от развитието на нурагската цивилизация.