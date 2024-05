П редседателят на долната камара на руския парламент, Държавната дума, предупреди, че Украйна въвлича САЩ и Европа в голяма глобална война и призова западните лидери да действат отговорно, за да избегнат катастрофата, предаде Ройтерс.

Войната, която президентът Владимир Путин започна в Украйна, предизвика най-тежкия срив в отношенията между Русия и Запада след Кубинската ракетна криза от 1962 г. насам. В момента силите на Москва напредват по протежение на фронтовата линия в Украйна, отбелязва агенцията.

„Киевският режим въвлича САЩ и европейските страни в голяма война“, заяви Вячеслав Володин, председател на Държавната дума, който е близък съюзник на Путин и член на руския Съвет за сигурност, отбелязва Ройтерс.

Путин: Руската офанзива върви по план

Той заяви, че украинските законодатели се опитват да убедят Съединените щати да позволят на Киев да използва оръжия, доставени от САЩ, за нанасяне на удари по руска територия.

"Този път води до трагедия, която може да засегне цялото човечество", каза Володин. "Западните политици трябва да осъзнаят своята отговорност и да направят всичко възможно, за да предотвратят довеждането на ситуацията до глобална катастрофа."

Американският държавен секретар вчера каза в Киев, че Вашингтон „не е насърчавал или давал възможност за нанасяне на удари извън Украйна, но в крайна сметка Украйна трябва сама да вземе решение за това как ще води тази война“.

