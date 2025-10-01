Украйна удари Русия с крилати ракети

В ъоръжените сили на Украйна успешно са нанесли удар по голяма фабрика за производство на електронни компоненти в Русия, което бележи значително ескалиране на атаките срещу руската индустриалната база.

"Електродетал" в региона на Брянск е бил ударен с крилати ракети R-360 "Нептун", предава "Фокус".

Украйна е получила значителна подкрепа от западните си съюзници и разузнавателна информация от въздуха и в космоса, за да проведе атаки в дълбочина на територията на Русия.

В коментар по повод атаките украинският военноморски флот съобщи: "Ние коригираме работата на руските отбранителни фабрики... През нощта нашите "Нептун" успешно удариха руския завод "Електродетал“ в Карачевски. Още едно звено от веригата за снабдяване на врага е унищожено".

Украинската атака е включвала четири крилати ракети, които са поразили целта си на разстояние от около 240 километра. Според доклад на Генералния щаб на Украйна, продуктите на завода "се използват в аерокосмическата, електронната, инструменталната и други индустрии. Те включват съединители за печатни платки, военно оборудване, самолети, антени, базови станции и други системи, както и компоненти за различни измервателни уреди".

Заводът "произвежда различни електрически конектори за военни и общи промишлени приложения, включително нискочестотни, високочестотни и комбинирани конектори".