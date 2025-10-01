Свят

Украйна удари Русия с крилати ракети

Украинският флот: Ние коригираме работата на руските отбранителни фабрики

1 октомври 2025, 20:39
Украйна удари Русия с крилати ракети
Източник: istock/Getty Images

В ъоръжените сили на Украйна успешно са нанесли удар по голяма фабрика за производство на електронни компоненти в Русия, което бележи значително ескалиране на атаките срещу руската индустриалната база.

"Електродетал" в региона на Брянск е бил ударен с крилати ракети R-360 "Нептун", предава "Фокус".

Украйна удари промишлен обект в руската република Мордовия

Украйна е получила значителна подкрепа от западните си съюзници и разузнавателна информация от въздуха и в космоса, за да проведе атаки в дълбочина на територията на Русия.

В коментар по повод атаките украинският военноморски флот съобщи: "Ние коригираме работата на руските отбранителни фабрики... През нощта нашите "Нептун" успешно удариха руския завод "Електродетал“ в Карачевски. Още едно звено от веригата за снабдяване на врага е унищожено".

Украинска атака с дрон предизвика пожар в руска фабрика в Курска област

Украинската атака е включвала четири крилати ракети, които са поразили целта си на разстояние от около 240 километра. Според доклад на Генералния щаб на Украйна, продуктите на завода "се използват в аерокосмическата, електронната, инструменталната и други индустрии. Те включват съединители за печатни платки, военно оборудване, самолети, антени, базови станции и други системи, както и компоненти за различни измервателни уреди".

Заводът "произвежда различни електрически конектори за военни и общи промишлени приложения, включително нискочестотни, високочестотни и комбинирани конектори".

Източник: Фокус    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

Караджов уволнява директора на „Автомобилна администрация“

Руски удар спря захранването за АЕЦ

Руски удар спря захранването за АЕЦ "Чернобил"

Украйна удари Русия с крилати ракети

Украйна удари Русия с крилати ракети

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

И второто тяло от кораба в Бургас е на българин

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

Въвеждат цифрова идентичност за всеки българин

pariteni.bg
Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа
Ексклузивно

Белият дом обяви плана на Тръмп за Газа

Преди 2 дни
Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали
Ексклузивно

Променят организацията на движението в София заради посрещането на волейболните национали

Преди 1 ден
Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители
Ексклузивно

Ужас в цирка: Акробатка загина след падане пред очите на десетки зрители

Преди 2 дни
Криза в АЕЦ
Ексклузивно

Криза в АЕЦ "Запорожие" обяви шефът на МААЕ

Преди 2 дни

Виц на деня

Най-хубавото на старостта е, че си забравил колко глупости си правил.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Предупредиха за горолом на Витоша

Предупредиха за горолом на Витоша

България Преди 26 минути

По възможност отложете всички разходки към планината

Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

Кьовеши разясни мотивите за отстраняването на Теодора Георгиева

България Преди 1 час

В писмо до Съюза на съдиите в България тя изтъква, че мярка е взета, предвид сериозността на евентуалното нарушение

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

България Преди 2 часа

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км

<p>Скандал с корупция разтърсва РС Македония</p>

Собственикът на дискотека "Пулс" подкупил брата на съдия по делото

Свят Преди 3 часа

Документален филм разкрива корупция, политически зависимости и институционални пропуски

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

Бившият кмет на Кърджали и трима служители на съд за длъжностно присвояване

България Преди 4 часа

Спрямо четиримата обвиняеми е взета мярка за неотклонение „подписка“

Едно от Смолянските езера пресъхна

Едно от Смолянските езера пресъхна

България Преди 4 часа

Повечето животински и растителни видове, които се срещат в тези езера, са по-редки

Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС

Макрон не е фен на идеята за "стена от дронове" на ЕС

Свят Преди 4 часа

Дебатът подчертава разликите между страните на първа линия в ЕС и тези, по-отдалечени от руските и украинските граници

Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон

Пълна доминация на NOVA в първия месец от есенния сезон

Любопитно Преди 4 часа

Развлекателните праймтайм формати, новините и публицистичните предавания са със значителна преднина пред втората телевизия в класацията

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Гуцанов: Възрастта за пенсиониране не трябва да се увеличава

Свят Преди 5 часа

В България средната продължителност на живота е една от най-ниските

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Можете да живеете безплатно на гръцки остров, но при едно условие

Любопитно Преди 5 часа

Кандидатстването е отворено за престой през 2026 г. на остров Сирос, столицата на Цикладите

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Какво наистина се случва вътре в турска баня?

Любопитно Преди 5 часа

Хамамът е място с многовековна история, със собствени традиции и правила

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Жилищна сграда се срути частично в Ню Йорк (ВИДЕО)

Свят Преди 5 часа

Няма данни за пострадали, районът е евакуиран

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

Автобус пропадна в канавката на магистрала "Тракия"

България Преди 5 часа

Шофьорът е турски гражданин

<p>ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок</p>

Премиерът на Финландия: ЕС трябва да бъде отбранителна сила, а не само търговски блок

Свят Преди 5 часа

"Ние сме загрижени, аз съм много загрижен, и сега е моментът да се действа,“ заяви Петери Орпо

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Неочаквана визия: Кейт Мидълтън с каубойска шапка и тиара на мач по ръгби

Любопитно Преди 5 часа

Принцесата на Уелс се появи с неочаквана украса по време на срещата си с английския женски отбор по ръгби

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Комуникационният срив на Урсула фон дер Лайен

Свят Преди 5 часа

Критиците на председателката на Европейската комисия обвиняват нейния стил на управление за редица медийни грешки

Всичко от днес

От мрежата

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg
1

Рисковете на първия снеговалеж за сезона

sinoptik.bg
1

Удря ни опасен циклон с порои и снеговалеж

sinoptik.bg

Вижте гаджето на Давид от Биг Брадър: Съвременни Ромео и Жулиета (СНИМКИ)

Edna.bg

Внучката на Христо Стоичков разчувства мрежата (СНИМКИ)

Edna.bg

Сон: Ще има атрактивен футбол срещу Бетис, надявам се да победим

Gong.bg

Сензацията Карабах повали още един съперник

Gong.bg

Караджов освобождава директора на Автомобилна инспекция и въвежда боди камери

Nova.bg

Жълти и оранжеви кодове за опасно време в четвъртък

Nova.bg