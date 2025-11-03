Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

У крайна отново нанесе удари с дронове срещу руския индустриален град Саратов на река Волга, като най-вероятно целта им е бил петролната рафинерия там, предаде ДПА.
Руското министерство на отбраната потвърди атаките в Саратов, но не даде информация за нефтопреработвателния завод.
💥 Russia: Saratov Oil Refinery struck by Ukraine.— Igor Sushko (@igorsushko) November 3, 2025
Annual refining capacity: 7 million tons. pic.twitter.com/LRAUzU0LdS
Дейностите на летището в Саратов са били ограничени за повече от шест часа поради въздушна тревога, съобщи руската авиационна администрация днес.
Последният удар срещу руския град беше през септември, когато украинските сили поразиха рафинерията край Саратов.
През нощта на руска територия са били свалени общо 67 украински дрона, според руското министерство на отбраната. Министерството не предостави информация за нанесените щети.
Overnight 🇺🇦strikes on Tuapse oil terminal💥⛽— 🇬🇧 COLLISHAW Douglas (@CollishawD) November 3, 2025
A wave of 12 Ukrainian drones successfully damaged the port infrastructures as well as:
• 1 small vessel 'Nord'
• 4 tankers, incl. POLLUX (40k tons) & CHAI (56k tons).#UkraineWillPrevail #FIRE pic.twitter.com/iNJHxvlFMp
Украйна ежедневно атакува руската петролна инфраструктура, като се надява да се намалят доставките за руската армия, а също така с цел да навреди на руската търговия с изкопаеми горива и по този начин да намали приходите на Москва от нея
Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол.