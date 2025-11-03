Свят

Украйна обстрелва руска рафинерия в Саратов

Въпреки че Кремъл признава проблемите в сектора, той твърди, че ситуацията е под контрол

3 ноември 2025, 15:19
Източник: iStock

У крайна отново нанесе удари с дронове срещу руския индустриален град Саратов на река Волга, като най-вероятно целта им е бил петролната рафинерия там, предаде ДПА.

Руското министерство на отбраната потвърди атаките в Саратов, но не даде информация за нефтопреработвателния завод.

Дейностите на летището в Саратов са били ограничени за повече от шест часа поради въздушна тревога, съобщи руската авиационна администрация днес.

Последният удар срещу руския град беше през септември, когато украинските сили поразиха рафинерията край Саратов.

През нощта на руска територия са били свалени общо 67 украински дрона, според руското министерство на отбраната. Министерството не предостави информация за нанесените щети.

Украйна ежедневно атакува руската петролна инфраструктура, като се надява да се намалят доставките за руската армия, а също така с цел да навреди на руската търговия с изкопаеми горива и по този начин да намали приходите на Москва от нея

Източник: БТА, Елена Инджева    
