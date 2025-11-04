Зеленски посети войските на фронтовата линия в Източна Украйна

У краинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е посетил войските, сражаващи се в околностите на източния град Добропилия. Там силите на Киев предприеха контраофанзива срещу руската армия, предаде Ройтерс.
I met with servicemembers at the command post of the 4th Rapid Response Brigade of the National Guard of Ukraine “Rubizh.” Together with adjacent units, they are engaged in a defensive operation in the Dobropillia sector.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 4, 2025
I heard the commander’s report on the situation in this… pic.twitter.com/NjqzGv7YF7
"Беше отделено внимание на оръжията, увеличаването на производството на дронове, нуждите на бригадите и опита на Първи корпус на Националната гвардия на Украйна "Азов" и други подразделения", написа той в "Екс".
Снощи украинският лидер съобщи, че Русия струпва войски в района на Добропиля, а по-рано през вчерашния ден главнокомандващият украинските сили генерал Олександър Сирски също посети войските в околностите на града и каза, че целта на украинската контраатака там е да отклони вниманието на руската армия от намиращия се наблизо ключов град – Покровск.
Zelenskyy at the front line. Met with the warriors of the 1st Corps of the National Guard of Ukraine "Azov" in the Dobropillia direction. pic.twitter.com/aGBVk0HYdU— Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) November 4, 2025