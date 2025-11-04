Удар по "Кулите на Бойко", Украйна променя стратегията си

Свят

Платформата "Сиваш“ е една от четирите морски инсталации, известни като "Кулите на Бойко“

4 ноември 2025, 12:29
Източник: iStock

У краинските сили са нанесли удар по елитно спецподразделение на въоръжените сили на Украйна, разположено на нефтена платформа в Черно море. В резултат на ударите е ликвидиран екипажът на подразделението и е унищожено разузнавателно оборудване на сондажната платформа "Сиваш“, съобщиха от ВМС на Украйна, прпомня УНИАН.

Платформата "Сиваш“ е една от четирите морски инсталации, известни като "Кулите на Бойко“, заедно с "Петър Годован“, "Таврида“ и "Украйна“, които са завзети от Русия след анексирането на Крим през 2014 г.

От своя страна The Telegraph пише, че след завладяването на платформите през 2014 г. Русия оборудва всяка от тях с оборудване за разузнаване и радиоелектронна борба, както и с хидроакустични системи.

Това позволява на руснаците да проследяват повърхностната, въздушната и подводната активност в северозападната част на Черно море между Крим и Одеса.

Изданието отбелязва, че атаката срещу сондажната платформа е последвала серия от удари срещу руски енергийни обекти.

Журналистите припомнят, че преди няколко дни украинските военноморски сили нанесоха ракетни удари по два ключови руски обекта – Орловската ТЕЦ и подстанция "Новобрянска“. Според украинските военни и двата обекта доставяли електроенергия на предприятия, свързани с руската отбранителна промишленост.

Нарастващите атаки на Украйна срещу руски енергийни обекти и военни бази в дълбочината бележат стратегическа промяна, насочена към отслабване на способността на Москва да води война.

При това, на прага на зимата, Русия също се насочи към украинските енергийни обекти. А на сушата, както отбелязва изданието, руснаците продължават да напредват в източната част на Украйна.

Според данни на американския Институт за изследване на войната, през октомври Русия е завзела 461 кв. км украинска територия, предимно в Донецка област. Изданието отбеляза, че в момента Русия контролира 81% от територията на Донецка област.

Източник: Агенция "Фокус"    
Удар по

