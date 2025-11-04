Удар по "Кулите на Бойко", Украйна променя стратегията си

У краинските сили са нанесли удар по елитно спецподразделение на въоръжените сили на Украйна, разположено на нефтена платформа в Черно море. В резултат на ударите е ликвидиран екипажът на подразделението и е унищожено разузнавателно оборудване на сондажната платформа "Сиваш“, съобщиха от ВМС на Украйна, прпомня УНИАН.

Платформата "Сиваш“ е една от четирите морски инсталации, известни като "Кулите на Бойко“, заедно с "Петър Годован“, "Таврида“ и "Украйна“, които са завзети от Русия след анексирането на Крим през 2014 г.

От своя страна The Telegraph пише, че след завладяването на платформите през 2014 г. Русия оборудва всяка от тях с оборудване за разузнаване и радиоелектронна борба, както и с хидроакустични системи.

Kursk Oblast 💥

Electrical Bavovna ⚡🔥🔥🔥💨

A strike on the substation in Rylsk caused an emergency power outage! More than 16.000 people in Rylsk, as well as in Glushkovsky and Korenevsky districts, which are powered by the Rylsk substation are without electricity! pic.twitter.com/yvReEzRjTf — LX (@LXSummer1) November 3, 2025

Това позволява на руснаците да проследяват повърхностната, въздушната и подводната активност в северозападната част на Черно море между Крим и Одеса.

Изданието отбелязва, че атаката срещу сондажната платформа е последвала серия от удари срещу руски енергийни обекти.

Журналистите припомнят, че преди няколко дни украинските военноморски сили нанесоха ракетни удари по два ключови руски обекта – Орловската ТЕЦ и подстанция "Новобрянска“. Според украинските военни и двата обекта доставяли електроенергия на предприятия, свързани с руската отбранителна промишленост.

Ukraine Destroys russian Neva Radar System on Seized Black Sea Platform (Boyko Towers) in Drone Strike (Video)https://t.co/JPVTdLQFcB pic.twitter.com/eVpII735IF — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) May 20, 2025

Нарастващите атаки на Украйна срещу руски енергийни обекти и военни бази в дълбочината бележат стратегическа промяна, насочена към отслабване на способността на Москва да води война.

При това, на прага на зимата, Русия също се насочи към украинските енергийни обекти. А на сушата, както отбелязва изданието, руснаците продължават да напредват в източната част на Украйна.

Според данни на американския Институт за изследване на войната, през октомври Русия е завзела 461 кв. км украинска територия, предимно в Донецка област. Изданието отбеляза, че в момента Русия контролира 81% от територията на Донецка област.