Зеленски под натиск: Украйна пред тежка зима без електричество и отопление

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски е под засилващ се натиск да осигури електричество и отопление, докато Владимир Путин засилва военните удари срещу енергийната инфраструктура на страната.

Бившият ръководител на държавната компания "Укренерго" Володимир Кудрицки твърди, че държавният глава се страхува от обществено недоволство заради очакваните дълги прекъсвания на електрозахранването през зимата и се опитва да прехвърли вината върху други.

В интервю за Politico 39-годишният Кудрицки, който бе принуден да подаде оставка миналата година след вътрешни борби за контрол върху енергийния сектор, заяви, че президентската администрация го използва като изкупителна жертва.

Миналата седмица срещу него бяха повдигнати обвинения в присвояване. Това е ход, който предизвика остри реакции сред представители на гражданското общество и опозиционни депутати. Те определят делото като пример за "правна война", чрез която властите в Киев се опитват да сплашат критиците и да прикрият собствените си грешки.

Кудрицки твърди, че обвиненията са били "одобрени от президентската канцелария" и че те са част от политическа кампания срещу него. "Зеленски и екипът му са ужасени от общественото недоволство, което ще настъпи тази зима", каза той. Президентството отказа коментар.

Пропуснати възможности

Бившият ръководител на "Укренерго" посочи, че ситуацията се влошава от забавеното изграждане на децентрализирана енергийна система, стъпка, която би направила Украйна по-устойчива срещу руските удари.

Той заяви, че преди три години е представил на Зеленски план за децентрализация, който предвиждал изграждане на множество по-малки източници на електроенергия, по-малко уязвими за атаки. Вместо това президентът подкрепил конкурентен проект на началника си на канцеларията Андрий Ермак, насочен към привличане на чуждестранни инвестиции във водородна и слънчева енергия.

"Загубихме една година", каза Кудрицки, отбелязвайки, че едва през 2023 г. правителството се върнало към идеята за децентрализация. Той добави, че укрепването на съществуващите електроцентрали чрез изграждане на бетонни заслони за трансформаторите също е било "зрелищен провал" на властите.

Демократичен регрес

Принудителната му оставка миналата година, която според енергийни експерти била организирана от президентския екип, предизвика тревога в Брюксел и Вашингтон. Западните партньори отправиха публични предупреждения към Киев да не подкопава независимостта на ключови институции.

Макар международните донори засега да не са коментирали ареста, четири водещи украински аналитични центъра призоваха властите да гарантират "безпристрастност, обективност и политическа неутралност" в разследването.

Антикорупционната активистка Дария Калениук определи делото като юридически необосновано и като нов пример за "демократично отстъпление" в страната.

Енергийна война

През последните дни Русия отново е засилила атаките срещу украинската енергийна инфраструктура. По думите на Зеленски само през изминалата седмица руските сили са използвали "почти 1500 дрона, 1170 управляеми авиобомби и над 70 ракети от различен тип". За пръв път от началото на войната ударите са насочени и срещу газовата инфраструктура.

След напускането на "Укренерго" Кудрицки не спира да критикува управлението на сектора, което му носи обвинения в "липса на патриотизъм". "Повечето украинци разбират, че дори по време на война правителството трябва да бъде критикувано за грешките си, защото мълчанието би навредило на страната", каза той.