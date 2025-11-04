Русия затяга обръча около Покровск

Р уското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск.

Ukraine releases video from its air operation by HUR special forces who were dropped off behind enemy lines near Pokrovsk by helicopter & cleared the area from Russians



Drones & tanks reinforced them & another unit advanced, opening up a land corridor to the isolated troops 🇺🇦 pic.twitter.com/a0whToL9h7 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 4, 2025

В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област.

Руските сили напредват към ключовия украински град Покровск

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле.

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени.