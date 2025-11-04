Свят

Русия затяга обръча около Покровск

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени

4 ноември 2025, 12:51
Русия затяга обръча около Покровск
Източник: БТА

Р уското Министерство на отбраната заяви днес, че руските сили затягат обръча около украинските войски в Покровск – транспортен и логистичен възел, който Москва се опитва да превземе вече повече от година, предаде Ройтерс, позовавайки се на ТАСС.

В изявление, цитирано от ТАСС, Министерството съобщи, че руските сили са прочистили 35 сгради от украински войници в Покровск. 

В документа се казва още, че руските сили затягат обръча и около град Купянск в Харковска област. 

Руските сили напредват към ключовия украински град Покровск

Ройтерс не може да потвърди информацията за ситуацията на бойното поле. 

Украйна отхвърля твърдението, че войските ѝ са обсадени.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Руско украинска война Покровск Руски сили Украински войски Военни действия Настъпление Обкръжение Купянск Харковска област Донецка област Покровск
<p>Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва</p>
Големият мит за детокс диетите: Истината, която никой не ви казва

Преди 4 часа
4 ноември: Убийството, което промени историята
4 ноември: Убийството, което промени историята

Преди 7 часа
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)
Срутиха напълно бившата резиденция на Ахмед Доган в „Бояна“ (СНИМКИ)

Преди 6 часа
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси
От лев към евро: Как да се предпазим от скрити такси

Преди 7 часа

