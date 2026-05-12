Украйна призова Европа да посредничи за "примирие за летищата" с Путин

У крайна иска Европа да помогне за възобновяването на блокираните мирни усилия с Русия чрез ограничено споразумение за прекратяване на атаките срещу летища, заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в интервю за POLITICO .

По думите му идеята би дала на европейските лидери конкретна роля в дипломатическите усилия в момент, когато водените от САЩ преговори между Москва и Киев са забавили темпото, а руският президент Владимир Путин не показва особен интерес към по-широко споразумение за край на войната.

"Вероятно имаме нужда от нова роля на Европа в нашите мирни усилия", заяви Сибиха в кулоарите на срещата на външните министри на ЕС в Брюксел. "Може би трябва да опитаме да постигнем т.нар. примирие за летищата."

Ukraine has urged its European partners to take a more active role in peace efforts and consider a limited “airport ceasefire” with Russia, meaning a mutual halt to attacks on airports and civil aviation infrastructure.



Foreign Minister Andrii Sybiha made the proposal during a… pic.twitter.com/KC4bwHmLPp — Межа (@mezha_net) May 11, 2026

Идеята - спиране на ударите по летища

Предложението предвижда ограничено споразумение между Москва и Киев за прекратяване на атаките срещу летища.

Сибиха подчерта, че Путин може да има интерес към подобна договореност, тъй като големи руски авиационни центрове, включително международното летище "Шереметиево" в Москва и летище "Пулково" в Санкт Петербург, стават все по-уязвими за украински удари с далечен обсег.

"Може би нашите европейски съюзници, чрез създаването на платформа или специална "ад хок" група, биха могли да обсъдят това примирие за летищата", каза той.

Сибиха добави, че украинският президент Володимир Зеленски вече е обсъждал идеята с някои европейски лидери.

Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

Киев не иска Европа да замести САЩ

Украинският външен министър подчерта, че Киев не настоява Европа да замени Вашингтон в мирния процес.

Според него всяка европейска инициатива трябва да допълва водената от САЩ дипломация и да не създава паралелни преговорни формати.

"Това трябва да бъде допълващ процес, не алтернатива", заяви Сибиха.