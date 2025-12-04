„Не влязохме в тълпата, за да не пострадат хора“ – Иван Георгиев от СДВР за реакцията на полицаите на протеста пред „Телеграфно подкастът“

П олицията е идентифицирала провокатори още преди началото на протеста в центъра на София, но не е пристъпила към изваждането им от множеството, защото липсата на стюарди и рискът от ескалация са правели подобни действия опасни за мирните участници. Това заяви началникът на сектор „Масови мероприятия“ при СДВР Иван Георгиев в „Телеграфно подкастът“.

Подготовка и организация

По думите на Георгиев в СДВР е постъпило уведомление за провеждане на протестно мероприятие, организирано от политическа партия. Събитието е било заявено като мирно, а същите призиви са били отправени и в социалните мрежи.

В уведомлението е фигурирало намерение за провеждане на шествие, но без посочени начална точка, маршрут, обекти за посещение или крайна точка. На работна среща в СДВР организаторите са били попитани за този абзац, като според Георгиев те са заявили, че идеята за шествие отпада, което е отразено в протокола.

На тази база СДВР е изготвила план-разстановка и е осигурила необходимия брой служители за охрана на площад „Независимост“, прилежащите територии около сградата на бившия Партиен дом, Народно събрание 2 и тротоарите на бул. „Дондуков“.

Източник: Телеграфно подкастът

Филтровъчни пунктове и първи сигнали за провокатори

Около периметъра са били изградени 21 филтровъчни пунктове. На тях гражданите са били проверявани за забранени предмети, които по думите на Георгиев са различни според характера на събитието. „При културно събитие чадърът е допустим, но при протест може да бъде използван като оръжие“, посочи той.

На пунктовете са минали и лица, за които служителите са имали съмнения, че могат да извършат противообществени прояви. На тях е била направена по-щателна проверка, но отстраняване от протеста не е било възможно, тъй като те имат законово право да присъстват. Част от тези лица са влезли на събитието.

Георгиев потвърди информацията, че организаторите и граждани многократно са ги уведомявали за присъствието на хора със съмнително поведение. „Не го отричам. Това е истина“, каза той.

Източник: Телеграфно подкастът

Защо полицията не ги извади предварително

Според началника на сектора изваждането на такива лица изисква съдействие от стюарди. „Помолихме да има достатъчен брой стюарди. С тяхно съдействие щяхме да влезем и да ги изведем“, заяви Георгиев. Той уточни, че при определени събития полицията може да действа и сама, но в конкретния случай влизането без стюарди е носело риск от ескалация: „Щеше да се търси причина в нас, защо сме създали нарушаване на обществения ред.“

По думите му на искането към организаторите да осигурят стюарди не е било откликнато.

Ескалацията

Георгиев посочи, че още след първите 200–300 метра от движение на множеството са започнали да се хвърлят предмети. Полицаите са се отдръпнали на по-голяма дистанция, за да не бъдат причина за провокация. „Напрежението се търсеше и то не към определени сгради, а явно и преднамерено към служителите“, коментира той.

Служители са установили и случаи на непълнолетни с боксове, спрейове и пиратки с голяма мощност. Георгиев предупреди, че при хвърляне подобни предмети могат да причинят тежки травми.

По маршрута на шествието, при достигане на сградата на политическа партия на ул. „Врабча“, напрежението ескалирало без непосредствен повод.

Защо полицията не влиза в тълпата

„Такива провокатори се овладяват с влизане в тълпата“, обясни Георгиев, но подчерта, че това крие сериозен риск: „В масова безредица, въпреки че законът го позволява, използването на физическа сила и помощни средства ще доведе до това хора, които нямат нищо общо, да пострадат.“

Използването на водно оръдие е било обсъждано, но ниските температури не са го позволили.

Екипировка и действия на нарушителите

Георгиев уточни, че голяма част от полицаите са били с каски, но без щитове. Палките са били прибрани, а спрей и лютив газ са използвани само при крайна необходимост. Според него част от провокаторите са имали познания за тактики на служителите.

„Когато беше изваден спрей, се дърпаха на трета-четвърта линия – знаят на колко метра ще ги хване“, каза той. Полицаите са избягвали употребата му, за да не засегнат мирни граждани.

Заключение

Според СДВР предотвратяването на погрома е било възможно само с действия, които са носели висок риск за мирните участници. Липсата на стюарди, поведението на нарушителите и опасността от ескалация са довели до решение полицията да се въздържи от ранна намеса.