България

Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"

Екипът на д-р Иван Мартинов възстановил кръвотока с минимално инвазивна процедура, а пациентът напуснал болницата на собствен ход

Василена Василева Василена Василева

16 юли 2026, 12:19
Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"
Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни   
Източник: iStock Photos/Getty Images

М ъж на 81-годишна възраст от Годеч избегна ампутация на крака благодарение на навременната намеса на екипа на д-р Иван Мартинов в университетската спешна болница „Пирогов“. Пациентът вече е изписан и се придвижва самостоятелно, съобщиха от лечебното заведение.

При постъпването пациентът е имал силна болка, студен крайник и отслабени пулсации
При постъпването пациентът е имал силна болка, студен крайник и отслабени пулсации Източник: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни с тежка клинична картина на остра исхемия на долния крайник – състояние, при което кръвоснабдяването на крака е рязко нарушено и съществува реален риск от загубата му.

При постъпването пациентът е имал силна болка, студен крайник и отслабени пулсации, причинени от остро тромбозирал предходен байпас. Според информацията от „Пирогов“ в друго лечебно заведение като единствена възможност е била предложена ампутация.

  • Екипът преценил, че крайникът може да бъде спасен

След като близките на пациента потърсили помощ от началника на Отделението по инвазивна кардиология д-р Иван Мартинов, случаят бил поет от мултидисциплинарен екип.

След извършените изследвания лекарите преценили, че крайникът все още може да бъде спасен, и пристъпили към локална фибринолиза – съвременен минимално инвазивен метод за разтваряне на тромба.

Процедурата се извършва чрез специален инфузионен катетър, поставен в зоната на запушването, през който се прилага медикамент, разграждащ тромба и възстановяващ кръвотока.

Контролната ангиография след лечението показала успешно възстановяване на проходимостта на байпаса и нормален кръвоток към крайника.

В четвъртък пациентът е бил изписан от болницата и е напуснал лечебното заведение на собствен ход.

  • „Всеки час е от значение“

„При остра исхемия на крайник ендоваскуларното лечение е първи избор, а първичната ампутация се предприема само при необратима исхемия. Своевременната преценка дали крайникът е спасяем често дава възможност да бъде възстановено кръвоснабдяването там, където алтернативата е загуба на крайника“, обясни д-р Иван Мартинов.

По думите му този резултат не е единичен случай. Отделението по инвазивна кардиология на „Пирогов“ прилага целия съвременен спектър от ендоваскуларни методи за лечение на остра артериална тромбоза, като изборът на терапия се определя индивидуално според състоянието на пациента.

„Острата исхемия на крайник е спешно състояние, при което всеки час има значение. Когато крайникът е преценен като спасяем, локалната тромболиза ни позволява да възстановим кръвотока и да избегнем ампутация. Конкретният случай е пример колко важни са навременната диагностика, опитният екип и правилният избор на лечение“, подчерта д-р Мартинов.

  • Какво представлява острата исхемия

Острата исхемия на крайник представлява внезапно намаляване или прекъсване на артериалното кръвоснабдяване, което застрашава жизнеспособността на крайника. Без своевременно лечение рискът от ампутация и дори от животозастрашаващи усложнения е висок.

Съвременните ендоваскуларни методи позволяват възстановяване на кръвотока чрез минимално инвазивни процедури и при подходящите пациенти са по-малко травматична алтернатива на класическата съдова хирургия.

Редактор: Василена Василева
Източник: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" - Пресцентър    
Пирогов Д-р Иван Мартинов Остра исхемия Ампутация Спасен крайник Тромбоза Инвазивна кардиология Ендоваскуларно лечение Локална фибринолиза Годеч
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Гранична полиция спря Мирослав Ненков на летището, засекли радиация

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

Откраднат живот: Най-добрата ми приятелка „отвлече“ бебето ми в интернет

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

„Тежка политическа шизофрения“: Буря в парламента след подписаната от България декларация за Украйна

Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Спайдърмен в засада: Ерлинг Холанд брутално игнорира съобщение на Том Холанд

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

The Grand Tour се завръща през септември с нови водещи

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 5 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 5 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 5 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 5 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мартин Керефейски

„Гора в пламъци“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 9 минути

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Общественият защитник изпрати официално писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров.

Омбудсманът настоя "Топлофикация София" да приспадне парите за дните без топла вода

Парите ни Преди 52 минути

Велислава Делчева иска дружеството да намали сметките на софиянци за периода на плановия ремонт през август

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

След подписването на Киевската декларация: От „Прогресивна България“ обясниха каква е позицията на страната ни

България Преди 1 час

"България много ясно декларира, че няма да възпира и да блокира общоевропейски решения", заяви Петър Витанов

Пийт Хегсет

Криза на мъжествеността в армията? САЩ ще тестват войниците за тестостерон

Свят Преди 1 час

Пийт Хегсет представи планове за нова програма за скрининг за дефицит на тестостерон сред военнослужещите, която ще работи за осигуряване на „правилните нива на тестостерон“ у личния състав, за да функционират те в оптимално състояние

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Провал в Лондон: Меган избяга „унизена“ от Англия, Хари закъса с милиони след съдебен удар

Любопитно Преди 1 час

Посещението на принц Хари в родината му се превърна в семейно и финансово бедствие. Меган Маркъл избяга обратно в САЩ след скандали за сигурността, а принцът загуби милиони в съда

На снимката се вижда полицейска кола, заснета отблизо през нощта.

Една четвърт от съдебна палата в Италия рухна

Свят Преди 1 час

Срутването е станало по време на ремонтни дейности в сградата от фашистката епоха, няма данни за пострадали

Според събраните доказателства около 6:00 часа на 15 юли в Благоевград обвиняемият хвърлил тротоарни плочки по офиса

Щети за 10 000 евро: Обвиниха мъжа, потрошил офиса на ДПС в Благоевград

България Преди 1 час

51-годишният е задържан за 72 часа, а прокуратурата ще поиска постоянен арест

Играчи на Аржентина държат банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

„Носим ги в кръвта си“: Жестът на Аржентина, който вбеси Англия и ФИФА

Свят Преди 1 час

След последния съдийски сигнал играчите на Аржентина празнуваха, държейки банер с надпис „Las Malvinas son Argentinas“, което се превежда като „Фолкландските острови са аржентински“

Случаят е от сряда, когато полицията получила сигнал за рисково поведение на пътя

Повдигнаха обвинение на шофьора, седнал зад волана с 4,6 промила алкохол

България Преди 1 час

Мъжът беше заловен в Бистрица

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

Бензинът и дизелът тръгват нагоре? Експерти с прогноза за следващите седмици

България Преди 2 часа

Какво ще се случи с цените на колонките и има ли опасност от дефицит на горива

Основната част от състава е от 2-ра Тунджанска механизирана бригада от Сухопътните войски

Български военни заминават за мисия на НАТО в Косово

България Преди 2 часа

97 военнослужещи ще участват в силите KFOR и ще изпълняват задачи по сигурността, патрулирането и наблюдението в региона

Идва ли „Мишлен“ в София: слухове, критики и какво казва браншът

Идва ли „Мишлен“ в София: слухове, критики и какво казва браншът

България Преди 2 часа

Появиха се твърдения, че столицата не е преминала първата оценка, но от общината заявиха, че процесът още не е приключил

Министърът на външните работи Велислава Петрова по време на посещението си в Киев, където участва в Срещата на върха „Украйна - Югоизточна Европа“.

България подписа Киевската декларация в подкрепа на Украйна: Какви са основните ангажименти

Свят Преди 2 часа

Документът, приет на срещата на върха Украйна, Югоизточна Европа в Киев, съдържа позиции за подкрепа на Украйна, санкции срещу Русия, сигурност, европейска интеграция и възстановяване на страната

Лионел Меси и Ламин Ямал имат неочаквана история заедно

От бебешката вана до големия финал: Невероятната съдба, която свърза Меси и Ямал

Свят Преди 2 часа

Въпреки че неделният финал в Ню Джърси отбелязва първия път, в който 39-годишният ветеран на Аржентина и 19-годишното крило на Испания ще играят един срещу друг, това не е първата им действителна среща

Досегашният министър на отбраната Михаил Федоров обяви оставката си на 15 юли

Украйна преструктурира властта си: Ето кой е новият кандидат за министър на отбраната

Свят Преди 2 часа

Кадровите промени в Киев продължават, след като Михаил Федоров подаде оставка, а премиерът Юлия Свириденко напусна поста

На място има полицейски екипи

Адвокати излязоха на протест срещу избора на член на КПК

България Преди 2 часа

Той се провежда пред сградата на Висшия адвокатски съвет, стигна се и до напрежение

Всичко от днес

От мрежата

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Диана Алексиева издава книга, готви спектакъл за поезията и революцията

Edna.bg

След инцидент у дома: Бившата жена на Еминем е приета по спешност в болница

Edna.bg

Европейска вечер за ЦСКА: не пропускай коментарите на живо в Discord

Gong.bg

Авторитетна испанска медия нареди Левски до триумфа на "Ла Роха"

Gong.bg

„Прогресивна България“: Киевската декларация няма правно обвързващ характер, тя е политически документ

Nova.bg

Изстрели посред нощ и убити животни край Казанлък: Местни жители алармират за бракониерски набези

Nova.bg