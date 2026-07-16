Спасиха от ампутация крака на 81-годишен мъж в "Пирогов"

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни

М ъж на 81-годишна възраст от Годеч избегна ампутация на крака благодарение на навременната намеса на екипа на д-р Иван Мартинов в университетската спешна болница „Пирогов“. Пациентът вече е изписан и се придвижва самостоятелно, съобщиха от лечебното заведение.

При постъпването пациентът е имал силна болка, студен крайник и отслабени пулсации Източник: УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Мъжът е постъпил по спешност в Отделението по инвазивна кардиология преди десет дни с тежка клинична картина на остра исхемия на долния крайник – състояние, при което кръвоснабдяването на крака е рязко нарушено и съществува реален риск от загубата му.

При постъпването пациентът е имал силна болка, студен крайник и отслабени пулсации, причинени от остро тромбозирал предходен байпас. Според информацията от „Пирогов“ в друго лечебно заведение като единствена възможност е била предложена ампутация.

Екипът преценил, че крайникът може да бъде спасен

След като близките на пациента потърсили помощ от началника на Отделението по инвазивна кардиология д-р Иван Мартинов, случаят бил поет от мултидисциплинарен екип.

След извършените изследвания лекарите преценили, че крайникът все още може да бъде спасен, и пристъпили към локална фибринолиза – съвременен минимално инвазивен метод за разтваряне на тромба.

Процедурата се извършва чрез специален инфузионен катетър, поставен в зоната на запушването, през който се прилага медикамент, разграждащ тромба и възстановяващ кръвотока.

Контролната ангиография след лечението показала успешно възстановяване на проходимостта на байпаса и нормален кръвоток към крайника.

В четвъртък пациентът е бил изписан от болницата и е напуснал лечебното заведение на собствен ход.

„Всеки час е от значение“

„При остра исхемия на крайник ендоваскуларното лечение е първи избор, а първичната ампутация се предприема само при необратима исхемия. Своевременната преценка дали крайникът е спасяем често дава възможност да бъде възстановено кръвоснабдяването там, където алтернативата е загуба на крайника“, обясни д-р Иван Мартинов.

По думите му този резултат не е единичен случай. Отделението по инвазивна кардиология на „Пирогов“ прилага целия съвременен спектър от ендоваскуларни методи за лечение на остра артериална тромбоза, като изборът на терапия се определя индивидуално според състоянието на пациента.

„Острата исхемия на крайник е спешно състояние, при което всеки час има значение. Когато крайникът е преценен като спасяем, локалната тромболиза ни позволява да възстановим кръвотока и да избегнем ампутация. Конкретният случай е пример колко важни са навременната диагностика, опитният екип и правилният избор на лечение“, подчерта д-р Мартинов.

Какво представлява острата исхемия

Острата исхемия на крайник представлява внезапно намаляване или прекъсване на артериалното кръвоснабдяване, което застрашава жизнеспособността на крайника. Без своевременно лечение рискът от ампутация и дори от животозастрашаващи усложнения е висок.

Съвременните ендоваскуларни методи позволяват възстановяване на кръвотока чрез минимално инвазивни процедури и при подходящите пациенти са по-малко травматична алтернатива на класическата съдова хирургия.