Украйна евакуира 52 000 души от Сумска област

У краинските власти съобщиха днес, че са започнали да евакуират жителите на повече от 200 населени места в Сумска област в близост до границата с Русия, информира ДПА.

(Във видеото: Взривове в района на Киев, Днепропетровска и Сумска области)

До момента 52 000 души са били изведени на безопасно място, заяви по украинската телевизия ръководителят на Сумската областна военна администрация Олег Григоров. Той посочи, че това са около 60% от общо 86-е хиляди цивилни, които подлежат на евакуация от тези селища.

"Осигуряваме транспорт, настаняване, както и хуманитарна, финансова и психологическа помощ“, каза Григоров. Той не уточни кога се очаква да приключи евакуацията.

Сумска област е обект на тежки руски атаки от месеци. Военни експерти смятат, че Суми е една от целите на очакваната лятна офанзива на Москва, отбелязва ДПА.

More than 52 thousand people have been evacuated from 202 settlements in #Sumy region, Oleg Grigorov, head of the Regional Military Administration said pic.twitter.com/YMuMLyJUME