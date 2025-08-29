Свят

Държавният департамент на САЩ одобри продажбата на ракети въздух-земя за Украйна

Украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition)

29 август 2025, 06:39
Източник: AP/БТА

Държавният департамент на САЩ одобри потенциална продажба на ракети въздух-земя и свързано оборудване за Украйна на приблизителна стойност 825 милиона долара, съобщи Пентагонът, цитиран от световните агенции.

В изявление на Пентагона се уточнява, че украинските власти са поискали от САЩ до 3350 ракети ERAM (Extended Range Attack Munition), както и навигационни системи и средства за противодействие на радиоелектронно заглушаване. Освен това Вашингтон е готов да продаде на Киев различно оборудване, свързано с тези ракети. Украйна може да плати за оръжията със средства, предоставени от Дания, Нидерландия и Норвегия, както и пари, отпуснати по-рано от САЩ.

В изявлението се подчертава, че „евентуалната продажба ще съответства на целите на САЩ в областта на външната политика и националната сигурност“, тъй като „ще укрепи сигурността на страната“. В него се добавя, че оръжията „ще разширят възможностите на Украйна да реагира на настоящи и бъдещи заплахи“.

Администрацията на САЩ вече е уведомила Конгреса за решението си да одобри евентуалната продажба на тези системи. Законодателният орган има 30 дни, за да разгледа потенциалната сделка и да я блокира, ако счете за необходимо.

The Wall Street Journal съобщи миналата седмица, че Украйна се очаква да получи споменатите ракети в рамките на шест седмици.

Според информацията на изданието, одобрението на продажбата на тези оръжия е било отложено до срещите на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския лидер Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
