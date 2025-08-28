Свят

Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия

28 август 2025, 10:53
Какво разказват пилоти за новото оръжие на Украйна
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

Р уснаците ги използваха за първи път още преди година, сега на тях залагат и украинците: какво могат дроновете с оптични влакна? Ето какво разказаха украински пилоти, пише Deutsche Welle.

Дроновете с оптични влакна са най-новата разработка в оръжейната надпревара между Украйна и Русия. Посредством оптичен кабел те са свързани с този, който ги обслужва. За първи път бяха използвани преди година от руснаците в региона на Курск. Сега "Азов" и други украински бригади също използват тази техника. Тя има много предимства в сравнение с дистанционно управляваните дронове.

"Когато някой радиоуправляем дрон лети над хълм или се опитва да кацне там, видеовръзката и управлението се губят. А този дрон продължава да показва кадри – независимо от терена", обяснява пред ДВ един от пилотите на дронове от бригадата "Азов" с позивна Лаплас.

Предимствата и недостатъците на дроновете с оптични влакна

Движението на радиоуправляемите дронове може да бъде смутено, а и техният видеосигнал може да бъде разкрит от врага. Дроновете с оптични влакна са смятани за сигурни – най-малкото досега. Но и те имат слабо място. Оптичният кабел трудно може да бъде разкрит и е изключително устойчив – като риболовна корда. Но ако се закачи някъде, например на някое дърво, може да се скъса и дронът да загуби връзката.

Пред ДВ украинският пилот посочва, че този вид дронове имат и още един недостатък. "Ако кабелът увисне или се заплете в дърветата или в тревата, т.е. не директно на земята, се вижда много добре на слънчева светлина, особено призори или на залез." Оттам нататък кабелът лесно може да бъде проследен до този, който го управлява.

Това вече се е случвало: докато украинска част направлявала дронове от едно мазе, укритието ѝ било идентифицирано от руснаците и атакувано, но за щастие никой не пострадал.

Пилотите на дронове добре знаят, че са ценни цели. Един от тях с позивна Болд от бригадата "Хартия", споделя пред ДВ: "Има различни видове муниции – за танкове и други. Има и различни макари с кабели – с различна големина в зависимост от целите, които трябва да бъдат атакувани. Ако целта не е на повече от 10 км, се използват малки макари".

Тези дронове се настройват по-дълго, отколкото радиоуправляемите, изискват се повече усилия. Но употребата им осигурява по-пълен поглед върху бойното поле. "Когато започнахме да използваме дронове с оптични влакна, установихме, че съвсем близо до нас имаше картечни гнезда, складове за муниции и мотоциклети, които не бяхме очаквали", разказва пред ДВ взводният командир от бригадата "Хартия" с прозвището Аристократ.

Дроновете с оптични влакна могат да влизат и във вътрешността на сградите. "Те летят из помещенията, по коридорите, между офисите. Може внимателно да се разгледа дори какво е

"Нашата цел е да унищожим врага"

Освен това дроновете държат врага на разстояние. "Когато ни бъде дадена примерно следната заповед: "Убий боеца на мотоциклета, ние включваме дрона, за да ликвидира врага", споделя батальонният командир Арес от бригадата "Хартия".

Това е новата руска тактика – войници на мотоциклети се опитват да пробият украинската отбранителна линия. Малки, бързо подвижни нападателни групи са заместили големите бронирани атаки – с идеята да не бъдат открити лесно. Те изпращат и дронове камикадзе и тежки бомбардировачи.

"Нашата цел е да унищожим врага – с всички възможни средства. Трябва да сме по-напред от врага в развитието, трябва да се наложим чрез най-новите технологии, да актуализираме всичко бързо и да откриваме нови неща, за да имаме тактическо предимство", категоричен е Арес.

Дроновете с оптични влакна са най-новата иновация на бойното поле. И те със сигурност няма да бъдат последната.

 

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
