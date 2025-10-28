Украйна: Руснаците пробиха, тежки улични сражения

Р уските окупационни сили в Покровско направление пробиха украинската отбрана в покрайнините на Мирноград, където вече се водят тежки улични боеве, съобщава "Укринформ".

Украйна: Положението там е критично тежко

Капитан Григорий Шаповал, говорител на групировката войски "Изток", обяви по украинската телевизията:

"В момента, за съжаление, врагът е навлязъл в покрайнините на Мирноград и използва не само артилерия и безпилотни системи, но и пехота и машин".

Шаповал посочи, че украинските сили за отбрана засега удържат и укрепват позициите си.

Какво става в Украйна, огромен руски натиск в посока Покровск

Същевременно ситуацията е трудна - водят се тежки улични боеве, което усложнява използването на определени видове оръжия.

От началото на деня руската армия е провела 76 атаки срещу украинските позиции, като в момента се водят боеве в пет направления на фронта, като най-интензивните битки са край Александровск и Покровск.