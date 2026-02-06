Свят

Учени разкриват зимен навик, който може да убива хиляди всяка година

Изследователите установяват, че т.нар. битово изгаряне на дърва допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици

6 февруари 2026, 06:26
Източник: БТА

И згарянето на дърва за отопление през зимата може да е свързано с около 8600 преждевременни смъртни случая годишно, предупреждава ново научно изследване, пише Newsweek.

Изследователите установяват, че т.нар. битово изгаряне на дърва (residential wood combustion - RWC) допринася за около 21,9% от зимните емисии на фини прахови частици PM2.5 в континенталната част на САЩ.

Излагането на фини прахови частици, един от замърсителите, определени от Агенцията за опазване на околната среда на САЩ (EPA), е "обстойно и убедително свързано с неблагоприятни последици за здравето, включително респираторни и сърдечносъдови заболявания, както и повишена смъртност", пишат учените в изследването си.

Новото проучване показва, че RWC има "неочаквано съществен принос към замърсяването с PM2.5 в метрополни райони", се казва в съобщение на Американската асоциация за развитие на науката (AAAS).

"PM2.5, свързани с изгарянето на дърва, се пренасят през границите на щатите, особено в многодържавни метрополни зони като Ню Йорк, Филаделфия и Вашингтон", посочват авторите на изследването.

Само около 2% от американските домакинства използват горене на дърва като основен източник за отопление под формата на хидронни котли, печки на дърва,  и пелетни уредби.

Въпреки това Националният инвентар на емисиите на EPA за 2023 г. заключава, че "тези източници заедно формират значителен дял от зимните емисии на PM2.5", което в крайна сметка засяга качеството на въздуха и човешкото здраве, обяснява изявлението на AAAS.

Печки и камини с дърва - отровни

Според проучването RWC произвежда около 485 000 тона първични PM2.5 годишно, повече от два пъти над общите оценени първични емисии на PM2.5 от транспортния сектор (без да се включва пътният прах) и близо една трета, около 28%, от всички зимни емисии на PM2.5 в САЩ.

"Въпреки че RWC генерира по-високи емисии на PM2.5 на единица произведена енергия в сравнение с други жилищни енергийни и отоплителни технологии, глобалната активност по изгаряне на дърва може да нараства", предупреждават учените в изследването.

Според доклада State of Global Air Report за 2025 г. външното атмосферно замърсяване с PM2.5 причинява около 4,9 милиона смъртни случая годишно в световен мащаб, повече от всяка друга категория замърсяване. В САЩ излагането на PM2.5 се смята за причина за около 95 000 до 300 000 преждевременни смъртни случая годишно, отбелязва проучването.

Учените подчертават: "Целенасочени стратегии за ограничаване на емисиите от RWC, насочени към намаляване на изгарянето на дърва в региони с лошо качество на въздуха през зимата, могат да бъдат ресурсно ефективен подход за подобряване на въздуха, намаляване на преждевременните смъртни случаи от замърсяване и ограничаване на неравномерното разпределение на замърсяването."

Източник: Newsweek    
Изгаряне на дърва Замърсяване на въздуха Финни прахови частици PM25 Преждевременна смъртност Битово изгаряне на дърва Здравословни последици Зимни емисии Качество на въздуха Съединени щати Научно изследване
