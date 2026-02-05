България

Парламентът няма да заседава в петък

Дневният ред предвиждаше блиц контрол

5 февруари 2026, 23:56
Източник: БТА

У тре няма да има заседание на парламента, решиха депутатите. Предложението за това направи Деница Сачева от ГЕРБ – СДС като се аргументира с късния час, до който е продължило днешното пленарно заседание.  

Дневния ред за утре, първия петък от месеца, предвиждаше блиц контрол от 9:00 ч., в рамките на който премиерът и вицепремиерите да отговарят на актуални въпроси от депутатите, и редовен парламентарен контрол от 11:00 часа. 

Николай Денков от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) възрази срещу предложението утре да няма заседание. 

„Колегите смятат, че няма какво да обсъждаме на контрола утре, но има много събития, които изискват обяснение както от премиера, така и от вицепремиерите“, каза Денков.

„Предлагам да започнем един час по-късно и да чуем отговорите на изпълнителната власт в оставка“, добави той.

Асен Василев от ПП – ДБ коментира, че това предложение е скандално и поиска почивка, за да могат депутатите да размислят. 

След дадената почивка от 15 минути, с 90 гласа „за“ и 65 – „против“ народните представители решиха утре парламентът да не заседава.

Предложението на Денков заседанието да започне с един час по-късно беше отхвърлено с 62 гласа „за“, 85 – „против“ и пет – „въздържал се“.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Парламент Депутати
