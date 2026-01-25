Свят

Русия извърши най-мащабното обстрелване на Белгород

Повредени са енергийни обекти

25 януари 2026, 07:38
Русия извърши най-мащабното обстрелване на Белгород
Източник: AP/БТА

Г убернаторът на руската Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи, че украинските сили са организирали „масивна“ атака срещу град Белгород, като са нанесли щети на енергийната инфраструктура, но без да причиняват човешки жертви, предаде Ройтерс.

Гладков описа атаката в Telegram като „най-мащабното обстрелване на град Белгород“, административният център на областта.

„Енергийни обекти са повредени. Една сграда е запалена и екип от Министерството на извънредните ситуации се бори с пожара“, заяви Гладков.

Парчета от свален дрон са нанесли щети на къщи в близко село, допълни губернаторът на областта.

Украинските сили редовно атакуват Белгород и региона около него, откакто Русия нахлу в Украйна през февруари 2022 г.

В канали в Telegram се съобщава, че обстрелът по града в събота вечер е продължил известно време, като са се чули поредица от експлозии.

Междувременно Генералният щаб на украинската армия съобщи, че Русия е извършила 42 атаки по украински позиции край Покровск в събота, информира Укринформ.

Руските сили са атакували с дронове и украинските села Стецковка и Рибци край Суми. Няма информация за загинали, но превозни средства и къщи са понесли щети.

Източник: БТА/Илиян Цвейн    
Белгород удари Русия Украйна атака
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне
Времето: Очаква ни нетипично за януари затопляне

Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават
Преговорите между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби продължават

<p>Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...</p>
Имен ден днес празнуват жените с красивите имена...

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

