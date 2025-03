У краински активист националист бе застрелян в центъра на Одеса днес. Случаят се разследва от Главното управление на Националната полиция в Одеска област.

"Сигнал, че неизвестен мъж е прострелял минувач в район „Приморски“ на града, е получен на дежурния телефон 102 днес около 10.30 часа (и българско време). Стрелецът е избягал от местопрестъплението. Жертвата е починала. В момента се установяват всички обстоятелства около инцидента от следствено-оперативна група на териториалното поделение на полицията и криминалисти. Предприемат се мерки за задържане на стрелеца", съобщиха от полицията в Одеска област на страницата си във "Фейсбук".

FAFO.



Another nazi scum got shot in the face in broad daylight” in Odessa.



Demyan Ganul was a Russophrenic, fighting with Soviet monuments, torturing Ukrainians and helping forced mobilisation.



Bye-bye asshole 👋🏻 Rest in piss! pic.twitter.com/C1mHF0tA1N