Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

П ламъци избухнаха в две предприятия в руския град Славянск на Кубан в Краснодарския край, след като върху тях паднаха отломки от дронове, съобщи днес регионалният център за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс. Има ранен.

Центърът не уточни кои са засегнатите предприятия и с какво се занимават.

We hit another oil refinery in Slavyansk-na-Kubani, our long range drones passed peacefully through russia's lack of air defense systems 😁🥳



Burn baby burn 🔥🔥🔥

В града има частна петролна рафинерия с капацитет около 100 000 барела на ден, която доставя гориво както за вътрешния пазар, така и за международния.

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта, включително 34 в Краснодарския край.