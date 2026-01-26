Свят

Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта

26 януари 2026, 08:51
Руски предприятия пламнаха след атака с дронове, има ранен
Източник: БТА

П ламъци избухнаха в две предприятия в руския град Славянск на Кубан в Краснодарския край, след като върху тях паднаха отломки от дронове, съобщи днес регионалният център за извънредни ситуации, цитиран от Ройтерс. Има ранен.

Украйна удари руска рафинерия и петролен склад в Ростовска област

Центърът не уточни кои са засегнатите предприятия и с какво се занимават.

В града има частна петролна рафинерия с капацитет около 100 000 барела на ден, която доставя гориво както за вътрешния пазар, така и за международния.

Пожар горя в петролна рафинерия в руската Волгоградска област (СНИМКИ/ВИДЕО)

Руското Министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 40 украински дрона през нощта, включително 34 в Краснодарския край.

Източник: БТА, Денис Киров    
Пожари Дронове Славянск на Кубан Краснодарски край Предприятия Петролна рафинерия Украинска атака Русия Ранен ПВО
