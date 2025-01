Украински атаки с дронове в Русия, има временно затворени летища

У краински атаки с дронове в Русия тази нощ раниха няколко човека в Тамбовска област и доведоха до временно затваряне на летища, предаде ТАСС.

Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за 85 унищожени безпилотни летателни апарата, 31 от които - над Черно море.

Два от дроновете са били свалени над Тамбовска област.

В малкия град Котовск в западния руски регион са нанесени щети на два жилищни блока. Ранени били няколко души, които са пострадали от счупени стъкла, съобщи рано тази сутрин губернаторът Евгений Первишов.

Той уточни, че сградите са понесли леки щети и не са пламнали пожари.

Зеленски реагира на новината за среща между Тръмп и Путин

Трима души са били ранени при атаката, а четирима са вдигнали високо кръвно, съобщи впоследствие Первишов.

Жителка на Курска област съобщи пред ТАСС за ранени хора, подпалени къщи и ударени автомобили в граничния руски регион, част от който е окупирана от украинските въоръжени сили.

Над Курска област през нощта според сводката на Министерството на отбраната на Руската федерация е бил свален един украински дрон.

🚨 BREAKING:



🇷🇺🇺🇦 A state of emergency was declared in the Russian city of Engels after fuel tanks at an oil refinery exploded following Ukrainian drone strikes.



In response to Ukraine's attacks on Russian oil and gas facilities, Russia launched strikes on Ukrainian power… pic.twitter.com/PihweUyYyZ