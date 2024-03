Украинска порно звезда събира средства за военнослужещи с ампутирани крайници (СНИМКИ/ВИДЕО)

Ю лия Сенюк е по-известна с псевдонима си Джоузефин Джаксън. Порнографските ѝ изяви са събрали над 200 милиона гледания, а сега използва този си статут на знаменитост, за да събира средства за украинските войници, които са загубили крайници във войната срещу Русия.

"Искахме да привлечем вниманието към проблема с рехабилитацията след наранявания. Защото много хора събират средства, но забравят за протезирането. Мисля, че успях да привлека вниманието, защото повече хора започнаха да събират дарения за протезиране", коментира Сенюк пред Politico.

29-годишната жителка на Лвов в Западна Украйна стана посланик на медийна инициатива на киевска клиника, която се занимава с рехабилитацията на повече от 30 украински военни с ампутирани крайници.

Сенюк участва в две фотосесии с украински войници с ампутирани крайници, за да привлече вниманието към липсата на финансиране за протезиране - основна нужда за хиляди украинци, които са участвали пряко във войната.

