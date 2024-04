Захарова: САЩ ползват Украйна, за да водят хибридна война, която ще завърши с унижение

Р усия заяви днес, че одобряването на 60,84 милиарда долара в помощ на Украйна от страна на американските конгресмени показва, че Вашингтон навлиза все по-дълбоко в хибридна война с Русия, която ще завърши с унижение, равностойно на това във Виетнам или Афганистан, предаде Ройтерс.

Пълномащабната инвазия, наредена от президента Владимир Путин в Украйна през 2022 г., предизвика най-тежката криза в отношенията между Русия и Запада от Кубинската ракетна криза през 1962 г. насам, твърдят руски и американски дипломати.

Zakharova commented on the allocation of financial assistance to #Ukraine:



“The US’s ever-deeper immersion in the conflict in Ukraine will be rebuffed and turn into a loud and humiliating fiasco.” pic.twitter.com/B2RNO4jUux