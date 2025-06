Япония: Учители са арестувани за заснемане и споделяне на непристойни изображения на ученички

В ластите в Япония арестуваха двама учители в начални училища по обвинение в заснемане и споделяне на непристойни изображения на млади момичета в чат група с други учители. Арестуваните мъже са на възраст 42 и 37 години и преподават съответно в държавни училища в Нагоя и Йокохама. Те са признали, че са правили непристойни снимки и видеоклипове на момичета под 13-годишна възраст, съобщиха местните власти пред BBC.

Изображенията, включително снимки под полите на децата, са били споделяни в чат група, съставена от 10 начални и прогимназиални учители, управлявана от един от арестуваните.

Япония едва наскоро забрани снимането под полите на жени, както и срещу сексуални престъпления.

Групата беше разкрита след ареста на един от учителите за "оставяне на телесни течности" върху раницата на 15-годишно момиче, предаде японското издание Асахи Шимбун. Съдебномедицинският преглед на мобилния му телефон разкрива съществуването на чат групата.

