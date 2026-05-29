Любопитно

Децата трябва да се движат повече: Учените откриха лесни трикове срещу обездвижването

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване

29 май 2026, 14:11
Източник: iStock

Д нешните деца са значително по-малко активни физически в сравнение с предишните поколения. Учените алармират, че това може да има трайни последици за здравето им, но същевременно откриват иновативни и напълно достъпни начини да обърнат опасната тенденция, съобщава BBC.

В световен мащаб липсата на движение сред подрастващите съвпада с тревожен скок в нивата на затлъстяване – всяко десето дете или юноша вече живее с това състояние. Основните виновници са ясни: повече време пред екраните, стрес, некачествена храна и отлив от спортните зали.

Добрата новина е, че разбирането на проблема отваря врати за неговото решаване. Все повече научни доказателства сочат, че съществуват практични и ефективни методи, които не само подобряват физическото здраве на децата, но и стимулират техния умствен капацитет.

Според официалните препоръки децата се нуждаят от поне 60 минути физическа активност на ден – норма, която масово не се покрива. Това залага бомба с закъснител, тъй като обездвижването в детството е най-прекият път към заседналия начин на живот в зряла възраст.

Инвестиция до дълбока старост и по-умни деца

  • Ползите от спорта в ранна възраст се усещат през целия живот. Ето какво показват проучванията:
  • Здраве на 70-годишна възраст: Мащабно 50-годишно изследване сред 712 ветерани от Втората световна война установява, че участието в училищни спортове е най-силният фактор за добро здраве и висока активност дори на 70 години. Тези хора са посещавали лекари много по-рядко.
  • По-добри физически показатели: Спортуващите младежи имат по-нисък индекс на телесна маса (ИТМ) и по-малка обиколка на талията.

Психическо здраве и успех в училище: Активните деца демонстрират по-високи академични постижения и по-добри когнитивни способности.

„Физическите упражнения подобряват структурата на тялото, но и поддържат когнитивните функции по време на израстването през пубертета“, обяснява Никол Логан, асистент по кинезиология в Университета на Род Айлънд, САЩ. „Когато се движим, подобряваме кардиореспираторната си форма, а това е пряк бонус за мозъка ни.“

По време на 9-месечна извънкласна програма Логан и нейният екип установяват, че децата със затлъстяване, които са имали умерена до интензивна активност 5 дни в седмицата, са подобрили когнитивните си резултати. Движението намалява мазнините около жизненоважните органи, които иначе причиняват възпаления, свързани с по-слаба концентрация. Аеробните упражнения подобряват времето за реакция и помагат на децата да контролират импулсивните си прояви, което е ключово за фокуса в клас.

Затова учените предлагат тези 60 минути движение да се пренесат изцяло в училищата. Така ще се свали финансовата и логистична тежест от родителите, за които спортните клубове често са скъпи и времеемки.

Край на „мирното седене“ на чина

Увеличаването на активността не изисква задължително записване в тежки спортни секции. В Масачузетс (САЩ) простото осигуряване на повече възможности за движение преди, по време и след часовете, съчетано със здравословна храна, е довело до спад в ИТМ на децата. При това една четвърт от тях не са стъпвали на спортна площадка през предходната година.

Училищните експерименти в Обединеното кралство също дават зашеметяващи резултати. Проучване в 30 британски училища насърчава учителите просто да намалят времето, в което децата стоят на столовете си. Резултатът: 8% спад в съотношението талия-ханш (мярка за коремни мазнини) и 10% скок в интереса към спорта.

Методът е бил елементарен – децата са ставали прави, когато отговарят на въпроси, и са се движели повече из класната стая.

„Не ставаше въпрос за тренировки, а за това да се седи по-малко“, казва Фламиния Ронка от Института по спорт, упражнения и здраве към Университетския колеж в Лондон.

Последващи тестове показват, че дори само една 30-минутна сесия на движение подобрява мигновено представянето на децата при сложни умствени задачи.

Ролята на родителите и значението на свободната игра

Тъй като физическата активност рязко спада през тийнейджърските години (особено при момичетата), подкрепата в семейството е критична. Момичетата, чиито родители активно ги насърчават и им помагат да намерят забавни занимания, много по-рядко се отказват от движението.

Децата копират възрастните. Те са много по-склонни да бъдат активни, ако родителите им също спортуват или го правят заедно с тях – дори това да е просто каране на колело в парка или кратък семеен крос.

Освен това от огромно значение е как се чувстват децата, докато се движат. Михаела Джеймс от медицинския факултет на Университета в Суонзи (Уелс) отбелязва, че прекалено структурираният спорт в училищата често кара някои деца да се чувстват изолирани или несправящи се, което съсипва самочувствието им.

Даването на свободен избор може да промени всичко. Вместо строги правила, училищата могат да заложат на креативни междучасия и промяна в дизайна на дворовете – използването на подръчни материали като дървени палети, гуми или щайги стимулира свободната игра. Важно е също така да се изкорени практиката децата да бъдат наказвани с отнемане на междучасието.

Учените са категорични: всяко движение е ценно. Независимо дали детето катери дърво, гони се в двора или кара тротинетка – всичко това е здраве. Важното е да зачитаме правото им да се забавляват, докато се движат.

Източник: BBC    
