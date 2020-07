Убийството на водещ изследовател разтресе Ирак и предизвика реакция от САЩ

У бийството на един от водещите световни експерти по сигурност показа в колко дълбока криза се намира Ирак в момента. Хишам ал Хашими беше убит пред дома си в Багдад в нощта на 6 срещу 7 юли.

Близо два часа негови приятели и колеги, както в родината му, така и извън нея, се питаха дали новината е истинска, докато официалните иракски медии не я потвърдиха.

Смъртта на Ал Хашими е сериозен удар по правителството в Ирак, по изследванията на групировки като „Ислямска държава“ – тема, по която той беше водещ експерт – но и по анти-иранските кръгове, тъй като Ал Хашими беше открит критик на влиянието на Техеран в Ирак.

"В огъня": ИДИЛ скри мини в къщите ни, в нивите ни, дори в играчките на децата

Видео, запечатало убийството на Ал Хашими беше бързо разпространено по арабските телевизии и онлайн. Кадрите от улични камери показват нападателите, които чакат пред дома му и които впоследствие стрелят директно в колата му, докато той е вътре. Никоя група не пое веднага отговорност, но новината за убийството му беше посрещната възторжено както сред привърженици на „Ислямска държава“, така и в групите със симпатизанти на про-иранските милиции в Ирак. Не дълго след убийството, иракски и чужди анализатори посочиха фактите около нападението. Те показват, че много вероятно зад стрелбата да стоят или привърженици на про-иранските милиции, или директно някоя от тези групи.

Gunmen in #Iraq assassinated an analyst and expert on armed groups #HishamalHashimi . Lately, he feared for his life that #Iran backed groups would kill him. https://t.co/vnbhO7qeLQ

Бежанците: Какво не знаем за тях?

Изследователят беше сред водещите експерти по джихадистки организации и по-специално „Ислямска държава“. Неговите доклади са използвани широко както в Ирак, така и на запад, включително в Международната коалиция срещу ИД, която САЩ стартираха преди години с идеята да изтласкат джихадистите от завзетите от тях територии в Ирак и Сирия. Ал Хашими е считан за основна фигура в определяне на стратегията на САЩ и Ирак, а от 2014 е съветник в иракското правителство. Въпреки ролята си обаче, той е посрещан яростно от про-иранските милиции заради неговите критики за влиянието им върху местната политика. Така например, само час преди убийството му, Ал Хашими гостува в иракска телевизия, в която говори за иранските милиции. Той също така е получавал редовни заплахи от членове на тези групи, включително на висшестоящи командири в мощната милиция Катаеб Хизбулла като Абу Али ал Аскари.

Израел засили ударите си по Иран дълбоко в Сирия

Събитията са лоша новина за новия премиер на Ирак, Мустафа ал Казими. Той обвини „групи, стоящи извън закона“ за убийството на Ал Хашими, призовавайки да бъдат заловени и съдени извършителите. По-късно, американското посолство в Багдад призова Казими да направи всичко възможно за разкриване на детайли около нападението. За иракския премиер обаче нещата не изглеждат толкова лесни. Ако зад убийството стоят хора, свързани с иранските милиции, както предположиха редица водещи експерти, то това може да предизвика сериозен трус в Ирак.

Подкрепените от Иран милиции в Ирак, като Катаеб Хизбулла, Асаиб Ахл ал Хак и движението „Бадр“, действат извън системата на иракската държава. Те са част от т.нар. Народно опълчение или Хашд ал Шааби (ХаШ) – военна организация, която номинално е под командването на Ирак, но де факто е част от иранските структури в Ирак, ръководени от иранската Революционна гвардия. Основна личност в нея до януари беше генерал Касим Солеймани, който беше убит при американски удар в Багдад, заедно с Абу Махди ал Мухандис, един от основните лидери на Хашд ал Шааби. Иранските милиции се простират не само в Ирак, но и в Сирия, където са основен съюзник на правителството на Башар Асад.

Ще свърши ли някога „Войната срещу терора”

Предишните иракски администрации опитаха, но без успех, да ограничат влиянието на милициите. Въпреки че в миналото се сражават с американските войници в Ирак, след 2014 те стават част от коалицията срещу ИД и реномето им достига нови висоти на обществено одобрение. Премиерът Хайдар ал Абади, който управлява Ирак от 2014 до 2018, опита да постави под държавен контрол Хашд ал Шааби, вкарвайки ги в иракската армия с идеята да ограничи политическите им амбиции. Той поиска милициите да бъдат по-прозрачни относно финансирането си и да разделят политическите от военните си крила. Накрая обаче, подкрепени от Иран политици изтласкаха Ал Абади от сцената и подкрепиха Адел Абдул Махди, който стана премиер в края на 2018.

Той от своя страна увеличи с 20% държавната помощ за милициите и им позволи да разширят влиянието си – военно и гражданско – в редица стратегически райони, включително около границата със Сирия. Именно там Иран построи бази, през които прекарва оръжия за Асад и своите съюзници в Ливан. Тези доставки пък са основна причина за намесата на Израел с въздушни удари в Сирия през последните години.

Точка на кипене бяха избухналите през есента на 2019 масови протести в Ирак, които бяха посрещнати с използване на сила както от правителството на Абдул Махди, така и от иранските милиции. В момента, според последните обществени проучвания от тази пролет, едва 15% от иракчаните виждат нещо добро в милициите именно заради ролята им в потушаване на протестите. На този фон дойде начело на страната Ал Каземи.

We pay our respects to noted analyst and expert on issues relating to Daesh, Dr @hushamalhashimi

who was murdered in Baghdad on Monday. Our sincere sympathies to his family and friends.