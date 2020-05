Израел засили ударите си по Иран дълбоко в Сирия

Н а фона на пандемията от COVID-19, Израел променя тактиката си в Сирия срещу намиращите се там ирански части. За последния месец бяха извършени дузина въздушни удари – някои съобщени публични, други не, но всички нанесени върху стратегически цели. Не само ескалацията прави впечатление на международните наблюдатели, но и дързостта им – все по-често Израел атакува посред бял ден, което беше нечувано до скоро.

За причините около ескалацията на ударите има различни обяснения. От една страна, Иран е притиснат все повече в периода след убийството на генерал Касим Солеймани. Макар да няма никакви сигнали, че дейността на иранските милиции в Близкия изток, за които отговарящи Солеймани, е засегната, Техеран показва по-плаха политика. Междувременно иранците са изправени пред сериозна икономическа криза и епидемия от COVID-19, което се отразява на боеспособността.

Israel said to destroy arms cache in central Syria in rare daytime attack https://t.co/t93Lc0tAs6 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) May 1, 2020

Не закъсняха последиците. Израел извърши удари преди седмица в сирийската провинция Алепо. Не би привлякло внимание, ако операцията не беше толкова навътре в сирийска територия и върху толкова важен обект: Изследователския научен център. Този център е считан за обект на националната сигурност на Сирия, като именно там се смята, че се създават част от химическите оръжия, които бяха използвани от силите на Асад по време на офанзивите им срещу бунтовническите селища. Също в този център Иран разположи свои експерти, които отговарят за създаването на оръжейни компоненти, доставяни в Ливан за Хизбулла.

Ако се погледне арабската преса, става ясно колко са зачестили израелските удари на сирийска територия. През последния месец има най-малко пет удара върху важни обекти, свързани с Иран. Бомбардирани са военни складове, ракетни установки, военни конвои, наблюдателни постове в близост до Израел. Всяка съставна единица от иранските сили, разположени в Сирия – Революционната гвардия, шиитски милиции, Хизбулла и части прикрепени към сирийската армия – бяха подложени на обстрел.

Макар и най-мащабни и мощни досега, това не са първите израелски удари върху военния изследователски център в Сирия. Западните разузнавателни агенции описват ролята на клоновете и инфраструктурата на този център като изключително важна за Хизбулла и Иран, които имат интерес в подобряването на ракетите си, разположени на ливанска територия по границата с Израел. За разлика от предишните години обаче Израел опитва да намалява медийното внимание и видимост на извършените от него удари и военни операции. Израелските военновъздушни сили стартираха операциите си в Сирия през 2012 г., в началото на гражданската война в страната и увеличиха ударите си след 2015 г.

В началото ударите бяха насочени предимно срещу конвои, превозващи ирански военни доставки за Хизбулла в Ливан през Сирия. Към 2017 г. атаките вече обхващаха бази на иранската Революционна гвардия и тренираните от Техеран милиции, разположени в Южна Сирия и богатата на петрол Източна Сирия. Една от основните задачи на иранската армия, подпомагаща силите на Асад, е да установи трайно присъствие около граничната зона с Израел и в района на окупираните Голански възвишения, използвай споровете върху района между Сирия и Израел. През последните месеци, въпреки убийството на генерал Касим Солеймани, Южна Сирия отново стана свидетел на засилено военно присъствие от Техеран, а с това – и на Израел.

Освен конвои и военна инфраструктура, въздушните удари на Израел имаха за цел предимно да нарушават общите действия между Техеран и Асад – като например използването на сирийски казарми от ирански войници и поради тази причина, станали обект на израелски атаки. Пандемията от COVID-19 промени стратегията на Израел. През април сирийските медии съобщиха за най-малко две атаки на седмица в Източна, Централна и Южна Сирия. Безпрецедентната ескалация и активност на израелската армия е съпътствана и с безпрецедентно медийно мълчание като могат да бъдат намерени откъслечни сведения, предимно в израелската и арабската преса. Фокусът на всички международни и местни агенции обаче остава коронавирусът и от гледната точка на военните това е плюс.

Updated: Map of recent airstrikes in Syria color-coded by month, uptick in these strikes against Iranian or Hezbollah targets, which the Syrian regime or reports have blamed on Israel. Israeli officials recently indicated they think Iran's presence is reduced in Syria now pic.twitter.com/smopuAZ1HU — Seth Frantzman (@sfrantzman) May 5, 2020

Израелските атаки хващат иранците и техните съюзници в момент на слабост. Обособяването на военно присъствие от Хизбулла и Техеран беше основна част от стратегията на генерал Солеймани. През последните години колкото повече се увеличаваше влиянието на Солеймани в Близкия изток, толкова по-чести ставаха доставките на оръжие за Хизбулла и сирийското правителство. Тези доставки не спираха, дори с израелските удари като опасност, а Солеймани подготвяше строежа на военни бази в Източна Сирия по границата с Ирак. В началото на януари Солеймани беше убит, а на негово място в Революционната гвардия дойде генерал Есмаил Каани, който тепърва се нагажда към новия си пост и тепърва гради своето влияние. Макар строежът на ирански бази по границата между Сирия и Ирак да продължава и в момента, бойният дух на милициите спада заради многобройните атаки върху тях. Санкциите върху икономиката на Иран, спадът на цената на петрола, както и смазващият ефект на COVID-19 заради неадекватните мерки на Техеран допълнително утежнява ситуацията и намалява иранското влияние. Финансовата помощ за Хизбулла вече беше намалена, а забраната на организацията от Германия, създава сериозни проблеми, тъй като ЕС е считана за основна част от мащабната финансова стратегия на Хизбулла.

Не на последно място, иранците имат проблеми и в отношенията си с Башар Асад. Дали заради увеличения руски натиск след скорошните дрязги между Москва и Дамаск, но сирийските правителствени сили са разделени относно колко и докога трябва да позволят на иранските сили да бъдат подкрепяни. Израелските въздушни удари поразяват предимно сирийска военна инфраструктура, тъй като Иран използва казарми и постове на сирийската армия. Макар иранците да подпомогнаха значително сирийското правителство срещу бунтовниците, все по-често има сигнали за липса на търпение в Дамаск.

Израелски анализатори предполагат, че правителството на Бенямин Нетаняху ще даде указания на военния шеф Авив Кохави да продължи с атаките на сирийска територия и дори да ги увеличи докато пандемията отслабва възможността за реакция от страна на Иран. Ако се съди по географията на ударите, войната срещу Иран се води на многобройни места:

около границата със Сирия, в Голанските възвишения, далеч навътре в Източна Сирия и дори вече в Северна Сирия, която досега не беше територия на операции за израелските военновъздушни сили.

On the anniversary of the end of #WorldWar2 and less than a week before the visit in #Israel of Secretary of State #MikePompeo, #BenjaminNetanyahu spoke on the phone with Russian President #VladimirPutin https://t.co/f7ifZKm3ps — Al-Monitor (@AlMonitor) May 12, 2020

Разбира се, израелците очакват отговор и такъв е много вероятно да има. Дали Асад ще заяви на Иран, че е време да освободят сирийските казарми? Дали иранците ще поискат да съсредоточат сили в други зони като Ирак, например, където също има нарастващи анти-ирански настроения заради продължаващите протести? Всеки опит да се предвидят действията на Техеран за момента са по-скоро спекулация.

Коментатори предполагат, че ще има ответни удари срещу Израел. Подобни действия имаше в средата на април, когато след израелски удар по ван, превозващ членове на Хизбулла в района на ливанско-сирийската граница, границата между Израел и Ливан беше компрометирана на най-малко три места. Това показва, че за Хизбулла – и Иран – червени линии съществуват. Досега Израел и Хизбулла сдържат ескалация в Ливан, като се стигна само до ограничени удари и отправяне на предупреждения. Това положение, както често показва ситуацията в региона, може да се промени бързо.

