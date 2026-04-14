Румънци пребиха мъж до смърт пред очите на сина му в Италия

Д вама румънски граждани бяха арестувани в Италия заради тежък побой, довел до смъртта на 47-годишен мъж, извършен пред очите на сина му и годеницата му в италианския град Маса, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Матино“, „Кориере дела сера“ и др.

Задържаните са идентифицирани като Йонут Александру Мирон на 23 години и Едуард Алин Карутазу на 19 години, съобщават "Кориере фиорентино" и "Матино". Идентифицирани са още трима непълнолетни лица, които са участвали също в побоя над 47-годишния Джакомо Бонджорни. Техните имена не се съобщават. Те са настанени сега в специален център за непълнолетни заподозрени.

His name was Giacomo Bongiorni, a 47-year-old Italian man.



While out with his 11-year-old son and his brother-in-law, he saw a group smashing glass bottles against a shop window.



Престъплението беше извършено малко сред полунощ в събота срещу неделя. Джакомо заедно с годеницата си Сара, с която трябвало да се оженят през лятото, и 11-годишния си син от първия си брак, били на спектакъл, а после и на вечеря с познати в местно заведение. На тръгване от заведението тримата, придружавани и от брата на Сара – Габриеле, се натъкнали на група пияни младежи, които мятали стъклени бутилки по витрината на магазин. Когато Джакомо и Габриеле направили забележка на младежите, те ги обградили и ги подложили на жесток побой. В даден момент от побоя Джакомо бил повален на земята, при което си ударил главата, а насилниците продължили да го удрят и ритат, докато установили, че е мъртъв. Годеницата на Джакомо разказва, че 11-годишният син на убития е изпаднал в шок и трябвало да бъде отведен в болница. Брат ѝ пък е с фрактура на крака и на носа в резултат на нападението.

Престъплението потресе Италия и съживи дебата за нуждата от повече мерки за сигурност. Франческо Персиани, кмет на град Маса, обяви, че утре ще има шествие в памет на убития. Близките на Джакомо казват, че той е бил много способен машинен инженер.

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им. А бившият премиер Матео Ренци заяви, че италианските градове са изоставени на произвола на съдбата и правителството не прави нищо за подобряване на сигурността.