Румънци пребиха мъж до смърт пред очите на сина му в Италия

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им

14 април 2026, 10:33
Източник: БТА/АП

Д вама румънски граждани бяха арестувани в Италия заради тежък побой, довел до смъртта на 47-годишен мъж, извършен пред очите на сина му и годеницата му в италианския град Маса, съобщават италиански медии, сред които АНСА, „Матино“, „Кориере дела сера“ и др.

Задържаните са идентифицирани като Йонут Александру Мирон на 23 години и Едуард Алин Карутазу на 19 години, съобщават "Кориере фиорентино" и "Матино". Идентифицирани са още трима непълнолетни лица, които са участвали също в побоя над 47-годишния Джакомо Бонджорни. Техните имена не се съобщават. Те са настанени сега в специален център за непълнолетни заподозрени.

Престъплението беше извършено малко сред полунощ в събота срещу неделя. Джакомо заедно с годеницата си Сара, с която трябвало да се оженят през лятото, и 11-годишния си син от първия си брак, били на спектакъл, а после и на вечеря с познати в местно заведение. На тръгване от заведението тримата, придружавани и от брата на Сара – Габриеле, се натъкнали на група пияни младежи, които мятали стъклени бутилки по витрината на магазин. Когато Джакомо и Габриеле направили забележка на младежите, те ги обградили и ги подложили на жесток побой. В даден момент от побоя Джакомо бил повален на земята, при което си ударил главата, а насилниците продължили да го удрят и ритат, докато установили, че е мъртъв. Годеницата на Джакомо разказва, че 11-годишният син на убития е изпаднал в шок и трябвало да бъде отведен в болница. Брат ѝ пък е с фрактура на крака и на носа в резултат на нападението.

Престъплението потресе Италия и съживи дебата за нуждата от повече мерки за сигурност. Франческо Персиани, кмет на град Маса, обяви, че утре ще има шествие в памет на убития. Близките на Джакомо казват, че той е бил много способен машинен инженер.

По повод убийството италианският вицепремиер Матео Салвини призова убийците на Джакомо да бъдат наказани най-сурово, независимо от възрастта и националността им. А бившият премиер Матео Ренци заяви, че италианските градове са изоставени на произвола на съдбата и правителството не прави нищо за подобряване на сигурността.

Източник: Габриела Големанска/БТА    
Убийство Италия Побой Румънски граждани Маса град Джакомо Бонджорни Непълнолетни
Краят идва по-бързо: Учени съкратиха живота на Вселената заради теория на Хокинг

В основата на тази драматична ревизия стои радиацията на Хокинг – теория, предложена от физика Стивън Хокинг през 1975 г., според която черните дупки не са напълно „черни“, а много бавно изпускат частици

Опасна игра: 15-годишно момиче без книжка вози младежи върху тавана на кола в Генерал Тошево

Необичаен инцидент в Генерал Тошево завърши с ранени, след като 15-годишно момиче пое волана на автомобил. Двама 18-годишни младежи паднаха от тавана на колата в движение, като единият от тях е собственикът на превозното средство

Енергийният министър открива Националното хранилище за радиоактивни отпадъци

То е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България

FT: ЕС постави 27 условия пред новия премиер на Унгария

Според информацията на изданието, сред условията са отблокирането на кредита за Украйна в размер на 90 млрд. евро и отмяната на ветото върху пакета от санкции срещу Москва

Гюров: Най-голямата ни цел е България, в която се създава стойност и се задържат талантите

Това каза служебният премиер при откриването на форума "JEREMIE България: Нови възможности"

Бритни Спиърс влезе в клиника за зависимости седмици след ареста си

Поп иконата Бритни Спиърс доброволно постъпи в рехабилитационен център след арест за шофиране под въздействието на алкохол и наркотици

Северна Корея извърши изпитания на крилати и противокорабни ракети от ескадрен миноносец

Ким Чен-ун е наблюдавал изпитанията заедно с висши военни и командири на военноморските сили

6 неразказани истини за войната на Тръмп срещу Иран

След неочакваното му завръщане през 2024 г., след обвинения и опити за покушение, и след безупречната операция по залавянето на Мадуро, хората около него развиват почти суеверна вяра в неговата съдба и инстинкти, както и в способността му да създава нова реалност чрез волята си

Преговори за мир: Посланиците на Израел и Ливан на среща във Вашингтон

Срещата ще се извърши при посредничеството на САЩ в сградата на Държавния департамент

Времето се променя: Сахарски прах, градушки и валежи до края на април

Дневните температури ще са в интервала 15-20 градуса, сутрин рано - между 5 и 10 градуса

Джей Ди Ванс: Има значителен напредък в преговорите с Иран

"Сега топката е в полето на иранците", подчерта американският вицепрезидент

Въпреки блокадата: Китайски танкер премина през Ормузкия проток

Корабът „Rich Starry” е първият плавателен съд, напуснал Персийския залив от началото на ограниченията на САЩ

Шофьорът на тира, блокирал движението в тунел „Витиня", остава в ареста

Водачът е нарушил и забраната за движение на тежкотоварни автомобили към столицата

Тръмп заплаши: След като "приключим с Иран" може "да се отбием" в Куба

Той каза пред журналисти, че много американски граждани от кубински произход са били "третирани много зле"

Шест урока от милиардер, който някога е продавал кръвта си, за да си купи храна

Милиардерът, който преобрази крайбрежието на Бруклин, е извървял пътя от работа във ферма до изграждането на имотна империя за милиарди. Ето уроците, които е научил по трудния начин

Светли вторник е, почитаме и паметта на свети Мартин Изповедник, римски папа

Във втория ден от Светлата седмица и третия ден от Възкресение Христово православната църква отдава почит на Божията майка

