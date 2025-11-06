Мъж, убил 2-годишната си доведена дъщеря, е намерен мъртъв в килията си

М ъж, който уби двегодишната си доведена дъщеря, е открит мъртъв в затвора, а трима затворници са арестувани, предаде The Sun.

Кайл Беван, на 31 години, беше задържан в затвора HMP Wakefield за убийството на Лола Джеймс в дома ѝ в Хавърфордуест, Пембрукшър.

Доведеният баща нанесъл 101 наранявания на малкото дете, сравнени с тези от високоскоростна автомобилна катастрофа, в „бясна“ атака.

Беван не повикал незабавно линейка, а вместо това заснел „обезпокоително“ 22-секундно видео на пострадалата Лола, докато се опитвал да я изправи.

Двегодишната Лола починала четири дни след нападението.

Майката на Лола, Синеад Джеймс, също беше призната за виновна за причиняване или допускане на смъртта на дете.

Полицията беше повикана в HMP Wakefield в 8:25 часа на 5 ноември след сигнали, че мъж е бил открит мъртъв в килията си. Източник разказа пред Daily Mail, че трима затворници са били арестувани във връзка със смъртта на Беван.

Беван беше открит в леглото с наранявания на главата и гърлото.

Той добави: „Мислим, че той вече е бил мъртъв снощи, но е бил завит в леглото и когато направили проверката за заключване на килиите, помислили, че спи.“

Службата по затворите потвърдила самоличността му в сряда вечерта, на 5 ноември.

Говорител на Службата по затворите заяви: „Смъртта на затворника от HMP Wakefield Кайл Беван беше потвърдена на 5 ноември. Не можем да коментираме допълнително, докато полицията разследва.“

Беван беше осъден на доживотен затвор с минимум 28 години през април 2023 г., след като беше признат за виновен в убийството на доведената си дъщеря.

Майката на Лола, Синеад Джеймс, на 30 години, беше осъдена на шест години.

Съдът чу как Беван предприел „бясна и изключително жестока атака“ през юли 2020 г. в семейния дом само четири месеца след като се нанесъл.

Джеймс твърди, че е била събудена от „бум“ и вика на Лола около полунощ.

Тя казала, че се втурнала в стаята на малкото дете и заварила Беван да прегръща Лола, но твърдяла, че не видяла видими наранявания.

В обезпокоително обаждане до 999 малко след това се чува Джеймс да хълца, докато казва на оператора, че Лола „диша“, но не е будна.

Бевансе опитал да обвини кучето за нараняванията на Лола, докато Джеймс твърдяла, че тя паднала по стълбите.

Но раните на малкото дете „не могат да бъдат обяснени с падане по стълбите“.

Д-р Дебора Сталкър казала: „Обширният субдурален хематом обикновено е резултат от високоскоростна пътнотранспортна катастрофа, при която дете е изхвърлено от сблъсъка, или падане от голяма височина, като падане от балкон или прозорец на спалня от повече от 3 метра."

„Много тежките и обширни наранявания на Лола не се обясняват с падане по стълби."

„Най-вероятната причина, според мен, е неслучайно нараняване, умишлено нанесено нараняване или физическо насилие – трите термина са синоними.“

През януари 2020 г. има докладван инцидент с домашно насилие с бившия партньор на Джеймс в дома ѝ.

Февруари месец на същата година Беван се нанесъл в къщата ѝ.

Когато следователите най-накрая влезли в дома след смъртта на Лола, те го заварили претрупан и мръсен.