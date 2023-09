Убийство на кафява мечка възмути Италия

У бийството на застрашена кафява мечка близо до италиански национален парк остави двете й малки сами и предизвика възмущение в страната, съобщиха АП и Ройтерс.

Outrage in Italy as mother bear is shot dead, leaving cubs to fend for themselves https://t.co/cNy1Xbv6RV

Министърът на околната среда и енергийната сигурност на Италия Джилберто Пикето Фратин и множество защитници на правата на животните изразиха гняв и ужас от убийството на мечката в планинския регион Абруцо. Местните жители, включително семейства с малки деца, са се спирали, за да видят мечката и нейните малки по време на честите вечерни разходки на животинското семейство по улиците на градовете в близост до националния парк.

Националният парк на Абруцо, Лацио и Молизе описва убитото животно, наречено Амарена (черна череша на италиански), като една от най-известните кафяви мечки в района. Местните жители са й дали този прякор, защото черешите и черните череши са били сред любимите й храни, пише всекидневникът „Кориере дела Сера“.

Италианската полиция разследва убийството късно вечерта в четвъртък в град Сан Бенедето дей Марси. Мъжът, който е застрелял мечката с пушка, е казал на полицията, че животното е било в неговия имот и той е почувствал, че е в опасност, съобщи италианската новинарска агенция АНСА.

Марсиканската кафява мечка, ендемична за Централна Италия, се счита за изложена на повишен риск от изчезване. Според националния парк около 60 мечки живеят в района на парка или в околностите му.

„Убийството на марсиканската женска мечка е мрачна случка, която трябва да се разясни възможно най-бързо“, каза министър Джилберто Пикето. „Нашият ангажимент е насочен и към предпазването на мечетата, като правим всичко възможно те да останат на свобода.“

Малките на Амарена все още не могат да се грижат за себе си и следователно са изложени на висок риск, поради което районът на парка се претърсва, каза ръководителят на италианския клон на Световния фонд за природата Лучано ди Тицио.

The death of a mother bear shot near a national park in central Italy, leaving two cubs to fend for themselves, has drawn condemnation from animal rights groups and politicians. https://t.co/puX6Ahh7ve