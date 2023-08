Радиоактивни прасета в Германия: Най-накрая знаем защо

И звестно е, че дивите прасета в югоизточна Германия съдържат високи нива на радиоактивен цезий, което се приписва на катастрофата в Чернобил от 1986 г.

Нивата на радиоактивност са намалели при други животни, докато при глиганите се запазват - странен феномен, известен като „парадокса на дивото прасе“.

Wild Pigs in Germany Are Mysteriously Radioactive, And We Finally Know Why https://t.co/CzBnVjBuS1 — ScienceAlert (@ScienceAlert) August 30, 2023

Нови изследвания показват, че тестовете на ядрени оръжия от средата на XX-ти век също са отговорни за този резултат и учените казват, че и двата източника продължават да влияят на глиганите.

Дивите свине с бивни (Sus scrofa) изглеждат здрави, но опасно високите нива на радиоактивен цезий, открити в някои от тях, са намалили лова, което допринесло за голямата им популация.

„Нашата работа разкрива по-задълбочени проучвания относно прословутото цезиево замърсяване в баварските диви свине отвъд количественото определяне на общите радионуклиди“, пишат радиоекологът Феликс Щегер от университета Лайбниц в Хановер в Германия и колегите му.

След ядрена авария или експлозия радиоактивните материали, изпуснати в околната среда, представляват значителна заплаха за екосистемите. След аварията в Чернобил преди 37 години се наблюдава увеличаване на замърсяването с радиоактивен цезий и по-точно цезий-137, чийто период на полуразпад е около 30 години.

Но един много по-стабилен изотоп - цезий-135 - има период на полуразпад от над 2 милиона години и може също да бъде създаден чрез ядрено делене.

Because of the Chernobyl disaster, radioactive wild boars are currently roaming around Germany. pic.twitter.com/S2Jmqqy54N — know (@Know) January 24, 2016

Според предишни изследвания, съотношението на цезий-135 към цезий-137 може да определи от кой от двата източника идва радиоактивният елемент. Високото съотношение ще означава, че източникът е експлозия на ядрени оръжия, а ниското сочи към ядрените реактори.

Екипът се заел да анализира нивата на двата изотопа на елемента, като използвали 48 проби от месо на диви свине, събрани от ловци в периода между 2019–2021 г. от 11 региона на Бавария.

Използван е детектор на гама-лъчи с висока честота на измерване на активността на цезий-137 и високотехнологична масова спектрометрия, която сравнява количеството на цезий-135 с това на цезий-137.

Нивата на радиоактивен цезий в 88 процента от тестваните проби месо са по-високи от законовия праг на Германия.

Използвайки съотношението на цезий-135 към цезий-137, изследователите установили, че тестванията на ядрени оръжия са отговорни за 12-68 процента от замърсяването в тези проби, които надвишават границата за безопасна консумация.

„Всички проби показват следи от смесване“, пишат изследователите. „Отпадъците от ядрени оръжия и Чернобил са се смесили в баварската почва."

Fact of the day - Because of the Chernobyl disaster, radioactive wild boars are currently roaming around Germany. pic.twitter.com/6uChuy1IjL — SMOKO E Cigarettes (@SMOKO_E_CIG) February 1, 2016

Въпреки че Чернобил е основният източник на цезий в дивите свине, около една четвърт от пробите показват достатъчно значителния принос на оръжейните отпадъци, които надхвърлят нормативната граница, без да се взима предвид аварията от 1986 г.

Храната на дивите свине включва подземни трюфели, които са абсорбирали различни нива на замърсяване от двата източника, което е допринесло за постоянната радиоактивност на животните.

Ядрената енергия се завръща като нисковъглеродно потенциално решение за ненаситната нужда на човечеството от енергия в лицето на изменението на климата.

Екипът каза, че бъдещи ядрени аварии или експлозии биха могли да увеличат сегашното замърсяване на тези животни, което да доведе до още по-сериозни последици върху безопасността на храните за десетилетия.