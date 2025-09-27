Любопитно

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Това ще се случи през февруари 2026 г.

27 септември 2025, 08:17
НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам
Източник: iStock/Getty Images

Н АСА заяви, че се надява да изпрати астронавти на десетдневно пътешествие около Луната още през февруари, съобщава BBC.

Американската космическа агенция преди това се ангажира да изстреля космическия апарат не по-късно от края на април, но заяви, че има за цел да ускори мисията.

Изминаха 50 години, откакто някоя държава е извършвала пилотирана мисия до Луната. НАСА ще изпрати четирима астронавти там и обратно, за да тестват системи.

Мисията Artemis II ("Артемида II") е второто изстрелване от програмата Artemis ("Артемида"), чиято цел е да изпрати астронавти и евентуално да установи дългосрочно присъствие на лунната повърхност.

Лакиша Хокинс, изпълняваща длъжността заместник-администратор на НАСА, заяви, че това ще бъде важен момент в човешкото изследване на Космоса.

„Заедно имаме място на първия ред в историята. Прозорецът за изстрелване може да отвори още на пети февруари, но искаме да подчертаем, че безопасността е наш основен приоритет“, каза тя на пресконференция този следобед.

Директорът на изстрелването на Artemis, Чарли Блекуел-Томпсън, обясни, че мощната ракетна система, построена да отведе астронавтите до Луната, Space Launch System (SLS), е „почти сглобена и готова за работа“.

Оставаше само да се завърши капсулата с екипаж, наречена „Орион“, свързана с SLS и да се завършат наземните тестове.

Първата мисия на Artemis продължи 25 дни и през ноември 2022 г. беше изстрелян безпилотен космически кораб. В резултат на това космически кораб обиколи Луната и отново влезе в земната атмосфера.

Мисията беше изключително успешна, въпреки че имаше проблеми с топлинния щит, когато космическият кораб отново влезе в земната атмосфера. Оттогава те бяха отстранени.

Изстрелването на Artemis II ще отведе четирима астронавти на десетдневно пътуване до Луната и обратно до Земята. Астронавтите Рийд Уайзман, Виктор Глоувър и Кристина Кох от НАСА и Джереми Хансен от Канадската космическа агенция няма да кацнат на Луната, въпреки че ще бъдат първият екипаж, пътувал отвъд ниската околоземна орбита след Аполо 17 през 1972 г.

Водещият директор на полета на Artemis II, Джеф Радиган, обясни, че екипажът ще лети по-далеч в Космоса от всеки друг преди.

„Те ще преминат на поне 9200 км покрай Луната, което е много по-високо разстояние от това, което са преминавали предишни мисии“, каза той пред репортери.

Целта на мисията е да се тестват системите на ракетата и космическия кораб, за да се подготви почвата за кацане на Луната.

Астронавтите ще влязат в капсулата „Орион“, която ще бъде техен дом по време на пътуването им, разположена на върха на SLS.

Това ще бъде изведено първоначално в околоземна орбита с помощта на два твърдогориви ракетни ускорителя, които ще се върнат на Земята две минути след изстрелването, след като извършат тежкото повдигане.

Осем минути след изстрелването масивният етап „Ядро“ ще се отдели от втория етап, наречен „Временна криогенна задвижваща система“ (ICPS), и капсулата с екипаж „Орион“. Слънчевите панели на „Орион“ ще се разгърнат и ще започнат да зареждат батериите на космическия кораб, за да осигурят захранване, когато той не е на пряка слънчева светлина.

Деветдесет минути по-късно ICPS задейства двигателите си, за да издигне апарата до по-висока околоземна орбита, а през следващите 25 часа ще има пълна проверка на системите.

Ако всичко е наред, Орион ще се отдели от ICPS и ще има форма на „космически балет“ между двете превозни средства, по-прозаично наречена Демонстрация на операции за близост.

Астронавтите ще управляват ръчно маневрения двигател на „Орион“, за да се придвижват към и от ICPS. Това ще бъде за репетиране на процедурите за скачване, за да се свържат с кацащ апарат за евентуалното кацане на Луната.

Двадесет и три часа по-късно сервизният модул на „Орион“ извършва транслунно инжектиране (TLI) - взрив от тяга, насочен към Луната - преди „Орион“ да предприеме своето четиридневно пътешествие, отвеждайки астронавтите на повече от 230 000 мили от Земята.

По време на пътуването астронавтите ще продължат да извършват системни проверки.

Екипажът в известен смисъл ще бъде човешки опитни зайчета.

Експерименти ще наблюдават как Космосът влияе на телата им. Учените ще отглеждат тъканни проби от кръвта на астронавтите, наречени органоиди, както преди, така и след пътуването им.

Двата комплекта органоиди ще бъдат сравнени, за да се види как телата на астронавтите са били засегнати от космоса, според д-р Ники Фокс, ръководител на научния отдел на НАСА.

„Може би се чудите защо правим всичко това, след като имаме истинските астронавти“, каза тя.

„Искаме да можем да проучим задълбочено ефекта на микрогравитацията и радиацията върху тези проби. Със сигурност няма да дисектирам астронавт! Но мога да дисектирам тези малки органоидни проби и наистина да разгледам разликата.“

След като космическият кораб прелита покрай Луната, астронавтите започват своето четиридневно пътуване към дома, привлечени обратно с помощта на земната гравитация.

При пристигането си, сервизният модул, в който се намира основната задвижваща система на космическия кораб, се отделя от екипажния модул. След това астронавтите ще започнат опасна част от мисията, докато отново влизат в земната атмосфера и се връщат с парашути на повърхността край бреговете на Калифорния.

Успехът на мисията ще определи колко скоро НАСА ще може да изстреля Artemis III, за да кацне на Луната. Но дори и мисията да е успешна, заявената цел на космическата агенция „не по-рано от средата на 2027 г.“ е нереалистична, според д-р Симеон Барбър от Отворения университет.

„Не по-рано от“ е познат език за НАСА и означава точно това. Това е най-ранната възможност“, каза той, добавяйки, че смята това за оптимистично поради разходите за поддържане на Artemis III на правилния път.

„Кацането на Луната ще изисква [на Илон Мъск] SpaceX Starship, за да превозва астронавтите до и от повърхността, а през последните месеци видяхме, че самият Starship все още има дълъг път, преди дори да може да постигне орбитален полет около Земята, камо ли да качи астронавти на борда.“

Източник: BBC    
НАСА Артемида II Луна Астронавти Космически полет Space Launch System Капсула Орион Пилотирана мисия Изследване на Космоса Лунно кацане
Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
