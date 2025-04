Време е "да се свърши работата": Тръмп с тежки обвинения към Зеленски

Д оналд Тръмп заяви, че мирно споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна е „много близо“ и призова Володимир Зеленски да „го финализира“, въпреки че руските ракети и дронове отново донесоха смърт и разрушения в Киев през изминалата нощ, предава Sky News .

Военната администрация на Киев съобщи, че при мащабна руска атака по украинската столица са загинали девет души, а други 63 са били ранени, включително шест деца.

В сряда президентът Тръмп изрази раздразнението си от Зеленски чрез платформата Truth Social.

„Много сме близо до сделка, но човекът, който няма с какво да играе, трябва най-накрая да свърши работата“, написа Тръмп.

„Очаквам с нетърпение да помогна както на Украйна, така и на Русия да излязат от този пълен и тотален ХАОС, който никога нямаше да започне, ако аз бях президент!“

Тръмп също така разкритикува Зеленски за изказване пред Wall Street Journal, в което украинският президент заявява, че Украйна няма да приеме отказ от Крим като част от мирно споразумение с Русия.

Освен това той обвини Зеленски, че с „провокативни изказвания“ вреди на мирните преговори.

Според публикации в американски медии седемточковият мирен план на президента на САЩ за прекратяване на войната включва предложение Вашингтон официално да признае руския суверенитет над Крим – анексиран през 2014 г., но за Украйна той остава нейна територия.

„Именно такива провокативни изказвания като тези на Зеленски правят разрешаването на конфликта толкова трудно“, допълни Тръмп. „Той няма с какво да се гордее!“

„Положението за Украйна е тежко – той може да има мир или да продължи да се бори още три години, преди да изгуби цялата страна.“

По-късно в сряда, изказвайки се от Белия дом, Тръмп заяви: „Мисля, че имаме сделка с Русия. Трябва да постигнем сделка със Зеленски.“

„Мислех, че Зеленски ще бъде по-лесен за преговори, но засега това се оказа по-трудно. Въпреки това вярвам, че ще има сделка и с двамата.“

На въпрос дали планира скоро да се срещне с Путин в Саудитска Арабия, той отговори: „Вероятно не, но се надявам да се срещнем малко по-късно.“

Мирният план, за който се съобщава в американските медии през уикенда, предвижда замразяване на фронтовата линия в Украйна като част от споразумението.

Разговорите в Лондон по темата за войната са понижени по ранг

Новината идва след като Марко Рубио се оттегли от планирана среща в Лондон в сряда, на която присъстваха външният министър на Обединеното кралство Дейвид Лами и министърът на отбраната Джон Хийли.

На срещата, чието ниво беше понижено, присъстваха и специалният пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, както и представители от Франция, Германия и Украйна.

Миналата седмица Рубио заяви, че САЩ може да се „оттеглят“ от преговорите заради липса на напредък с Русия и Украйна – предупреждение, което сега беше повторено и от вицепрезидента Джей Ди Ванс.

Британското външно министерство заяви в официално изявление, че в сряда е постигнат съществен напредък по време на разговорите, и добави: „Всички участници потвърдиха силната си подкрепа за ангажимента на президента Тръмп да спре насилието и да постигне справедлив и траен мир.“

‼️ Trump may blame Ukraine for the breakdown of negotiations and stop providing aid, — WSJ, citing Ukrainian officials. 🇺🇸🚫🇺🇦 Negotiations have completely reached a dead end. Trump constantly accuses Zelensky of not accepting the US peace plan. pic.twitter.com/dJkhoHxNWa

„Емоциите днес бяха силни“ – Зеленски

В сряда вечерта украинският президент заяви, че „емоциите днес бяха силни“, но подчерта, че всички страни „изразиха своите позиции и с уважение изслушаха позициите на другите“ по време на разговорите в Лондон.

Зеленски написа в социалните мрежи: „Американската страна сподели своята визия. Украйна и други европейски държави представиха своите предложения.“

„И се надяваме, че именно такава съвместна работа ще доведе до траен мир.“

Той обаче добави, че „Украйна винаги ще действа в съответствие със своята конституция“.

Зеленски публикува и снимка от Кримската декларация – документ, с който САЩ отказват да признаят руската претенция върху Крим. Декларацията е направена от бившия държавен секретар Майк Помпео през 2018 г., по време на първия мандат на Тръмп.

Emotions have run high today. But it is good that 5 countries met to bring peace closer. Ukraine, the USA, the UK, France and Germany. The sides expressed their views and respectfully received each other’s positions. It’s important that each side was not just a participant but… pic.twitter.com/lDFV5WK8tw