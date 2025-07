Сателитни снимки показват нов курорт на Тръмп в Оман

С корошни сателитни изображения разкриват значителен напредък по един от най-ценните крайбрежни имотни проекти в Близкия изток, където се изграждат вили с марката Тръмп над брега на Оманския залив. Това предаде Newsweek .

Докато изпълнява президентските си задължения, американският президент Доналд Тръмп е прехвърлил глобалните си бизнес интереси на семейството си, но критиците му твърдят, че възможни конфликти на интереси все още съществуват.

Мегапроектът, наречен AIDA, се намира на скали на около 130 метра над морското равнище близо до плажа Йити в Оман и е в съответствие с националната стратегия "Визия 2040", която цели диверсифициране на икономиката отвъд петролната зависимост чрез развитие на луксозен туризъм и привличане на чуждестранни инвестиции.

Централна част от проекта е Trump International Oman, курорт на стойност 500 милиона долара, включващ луксозен хотел със 140 стаи и голф игрище от международен клас. Проектът отразява задълбочаващото се присъствие на Trump Organization в Залива, където държавните лидери също така изграждат тесни политически и отбранителни връзки с американския президент. Оман играе ролята на посредник между САЩ и Иран в ядрените преговори.

Крайбрежният проект, който обхваща над 3,5 милиона квадратни метра, се изгражда чрез съвместно предприятие между саудитската компания Dar Global, листвана на Лондонската фондова борса, и Omran Group, държавния орган, отговарящ за туристическите инвестиции в Оман.

Dar Global съобщи в юлското издание на своя дигитален бюлетин, че "значителен напредък се постига в AIDA". Разположен на около 15 минути от столицата Маскат, курортът се намира в близост до основни туристически центрове в Залива, като например Дубай в Обединените арабски емирства.

AIDA, който съчетава луксозни резиденции, хотели и развлекателни съоръжения, осигури финансиране от Националната банка на Оман през февруари. Компанията разработва Trump Cliff Villas, луксозни вили с морски изглед, разположени в близост до Trump International Hotel. Според сайтове на предприемачи, тристайна вила се предлага за над 1 милион долара.

Dar Global също така изгражда Trump Tower Jeddah, 47-етажна кула на крайбрежния булевард в Джеда, планирана за завършване през 2029 г., както и Trump International Hotel and Tower Dubai, в който ще се намира най-високият открит басейн в света.

