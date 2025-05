Тръмп за Путин: Какво, по дяволите, му се е случило?

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че „не е доволен“ от руския си колега Владимир Путин след най-голямата въздушна атака на Москва срещу Украйна досега, пише Би Би Си (BBC).

В рядък укор, Тръмп каза:

„Какво, по дяволите, му се е случило? Той убива много хора“. По-късно той нарече Путин „абсолютно луд“.

Украинският президент Володимир Зеленски по-рано заяви, че „мълчанието“ на Вашингтон относно последните руски атаки окуражава Путин, призовавайки за „силен натиск“ – включително по-строги санкции върху Москва.

Най-малко 12 души бяха убити и десетки ранени в Украйна през нощта в неделя, след като Русия изстреля 367 дрона и ракети – най-големият брой за една нощ, откакто Путин започна пълномащабното нахлуване в страната през 2022 г.

Сирени за тревога, предупреждаващи за приближаващи дронове и ракети, отново прозвучаха в много региони на Украйна в ранните часове на понеделник. Най-малко трима души, включително дете, бяха ранени в североизточния град Харков, каза кметът Игор Терехов. В южната Запорожка област двама души са ранени, съобщи регионалният ръководител Иван Федоров.

В Русия кметът на Москва Сергей Собянин заяви, че два украински дрона, насочващи се към столицата, са били унищожени от части за противовъздушна отбрана. Няма съобщения за пострадали.

