Смъртоносна руска атака в Украйна

Н ай-малко осем души са убити и над 30 са ранени в Украйна при руски атаки с дронове и ракети през нощта, съобщиха регионални власти, цитирани от Би Би Си (BBC).

Съобщава се за четири смъртни случая в западната Хмелницка област на Украйна. Още три смъртни случая са съобщени в Киевска област и един в южния град Николаев.

Това се случва ден след като Киев претърпя една от най-тежките атаки от началото на руската инвазия.

❗️8 killed and over 30 injured — the result of a massive combined Russian attack on Ukraine. Kyiv and Kyiv region: A dormitory and residential buildings were damaged. At least 3 people killed and over 20 injured. https://t.co/6Zt4HzhcM2 pic.twitter.com/hexs4wtatD

Руското министерство на отбраната заяви, че неговите подразделения за противовъздушна отбрана са свалили или прихванали 95 украински дрона над редица руски региони, включително Москва, в рамките на четири часа в събота вечерта. Няма съобщения за жертви. Атаката с дрон наложи

кратко спиране на всички полети на московските летища.

Руският президент Владимир Путин започна пълномащабно нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. и Москва в момента контролира около 20% от украинската територия. Това включва Крим – южният полуостров на Украйна, анексиран от Русия през 2014 г.

Киевският областен управител Никола Калашник заяви, че трима души са убити, а 10 други са ранени. Той публикува в социалните мрежи снимки на няколко къщи, подпалени след руските удари.

В столицата Киев местни власти съобщиха за 11 ранени, множество пожари и щети по жилищни сгради,

включително общежитие. Стотици хора бяха видени да се укриват в подземни станции на градското метро. Това се случва, когато столицата отбелязва годишния си празник Денят на Киев в неделя.

Kyiv. 2:37 a.m.

The second night of terror.

Russia’s Shaheds are flying just outside, so low you can hear the buzz, followed by machine gun fire.



We’re back in shelters and corridors. No one is sleeping.



At the same minutes cruise missiles are coming in.



Emboldened, Russia… pic.twitter.com/1dxRXIp45e