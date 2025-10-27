"Повратна точка": Как Хавиер Милей коментира изборните резултати в Аржентина

П резидентът на Аржентина Хавиер Милей заяви, че в страната му е настъпила повратна точка, визирайки резултатите от частичните парламентарни избори, предадоха световните агенции.

Милей обеща да напредва по пътя на реформите и да построи „Великата Аржентина“. Той каза, че резултатът от вота потвърждава мандата, който неговата партия е пролучила на президентските избори преди две години.

Тези изявления Милей направи пред привърженици в централата на предизборната си кампания в хотел в Буенос Айрес.

Милей постигна голяма победа

По-рано тази вечер стана ясно, че партията на Милей „Свободата напредва“ печели частичните избори с 40,7 процента и почти ще утрои депутатите си, без обаче да получи абсолютно мнозинство. Но това ще бъде достатъчно за Милей да реформира и дерегулира през останалите две години от президентството си.

Argentina’s President Javier Milei sang to his supporters after early results showed he had won the country’s midterm elections, bolstering his push for radical economic reforms closely watched by the US. pic.twitter.com/FyUBzoixFM — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 27, 2025

Смята се, че партията на Милей и подкрепящите я сили ще получат 101 места от общо 127 в долната парламентарна камара. Досега те имаха 37 места. В Сената досега блокът на Милей имаше 6 сенатори, а сега ще има 20 от общо 72.

Перонистите получават 31,6 процента на изборите.

Милей протегна ръка към част от опозицията, като каза, че има десетки депутати и сенатори, с които би могъл да се разбере относно реформите, които планира.