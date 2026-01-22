Тръмп взриви NYT: Не ми трябва международно право, прав съм за всичко

П резидентът Тръмп разговаря с четирима репортери, Золан Кано-Йънгс, Тайлър Пейджър, Кейти Роджърс и Дейвид Е. Сангър, от New York Times в продължение на почти два часа в Овалния кабинет. Те обсъдиха теми като неговия възглед за властта му като главнокомандващ, фаталната стрелба на ICE в Минеаполис, имиграцията, стратегията на САЩ към Венецуела, войната Русия-Украйна, Гренландия и НАТО, здравето му и новия документален филм на Мелания.

В един момент Тръмп проведе дълъг разговор с президента на Колумбия, Густаво Петро. Репортерите бяха поканени да останат в стаята за разговора, при условие че съдържанието му остане извън протокола, на което те се съгласиха. Журналистите от The Times бяха с президента около четири часа, което включваше и този разговор.

Интервюто започна с дискусия за това как Тръмп гледа на властта си на световната сцена:

Венецуела, петрол и международно право

Дейвид Е. Сангер

Вашето решение да заловите Мадуро и да обявите, че САЩ ще управляват в обозримо бъдеще, мисля, повдигна въпроса дали вярвате , че международните любезности са изчезнали, че страните действат със сила...И мисля, че това накара много хора да се чудят дали смятате, че имате правото, като най-голямата суперсила в света, да влезете и да унищожите всяка заплаха или да завземете всеки ресурс, който смятате, че е в интерес на САЩ, особено в Западното полукълбо.

Тръмп: Властта ми като главнокомандващ е ограничена само от собствената ми моралност

Президент Тръмп

Ако има заплаха – използвате думата заплаха – със сигурност ще имате правото. Всяка страна би имала правото да направи това. Без заплаха, много по-малко. И честно казано, аз вярвам в любезностите. Разбирам се с много хора. Разбирам се с НАТО. Вижте НАТО. Те увеличиха своя БВП до 5 процента от 2 процента. Те не платиха 2 процента, после плащат 5 процента. Връзката ми е много добра с тях. Искам да кажа, че е била много добра, много силна. Когато го направих, всички казаха, че никога не са виждали нищо подобно.

Дейвид Е. Сангер

Но това, което казвате, е, че ако има заплаха, можете да влезете. Но в случая с Венецуела, вие сте влезли, отчасти, за да получите ресурс, който току-що обявихте днес, беше –

Президент Тръмп

Не, влязох по много причини. Не. 1, наркотиците се изливат в страната, знаете. Не. 2, хората се изливат в страната – бяха – освен сега, когато имаме 100 процента силна граница. Но преди да дойда тук, при Сънливия Джо Байдън, хората, идващи в нашата страна от затвори, от места за лишаване от свобода, от психиатрични институции и лудници – някои от най-лошите хора в света, от наркобосове до наркомани. По милиони те дойдоха. Помислете си. Те отвориха своите затвори и места за лишаване от свобода и доведоха хората до нашата граница, и ги оставиха да влязат. И това е просто неприемливо. Това е лошо –

Дейвид Е. Сангер

Но в крайна сметка петролът направи голяма разлика за вас, нали?

Многото лица на Тръмп: Eго, контрол и два часа без филтър - какво видяха журналистите от NYT

Президент Тръмп

Не, не беше. Петролът просто се оказа там. Не забравяйте, че петролът ще отнеме време, но ние не сме казвали, въпреки че получихме, знаете, много барели петрол днес, както вероятно знаете...Дори не знаехме за целия петрол, който се съхранява там.

Кейти Роджърс

Виждате ли някакви ограничения на властта си на световната сцена? Има ли нещо, което би могло да ви спре, ако искате?

Президент Тръмп

Да, има едно нещо. Моята собствена моралност. Моят собствен ум. Това е единственото нещо, което може да ме спре, и това е много добре.

Золан Кано-Йънгс

Не международно право?

Президент Тръмп

Не ми трябва международно право. Не търся да наранявам хора. Не търся да убивам хора. Аз съм сложил край – помнете това, аз съм сложил край на осем войни. Никой друг никога не е правил това. Сложих край на осем войни и не получих Нобелова награда за мир. Доста удивително. Обама я получи. Той беше там няколко седмици и я получи. Той дори не знаеше защо я получи. Попитаха го защо я получи? Той не можа да отговори на въпроса. Аз сложих край на осем войни. Аз – Ако погледнете тези войни – това бяха и трудни войни за прекратяване. И нека ви кажа, Индия и Пакистан се биеха. Както знаете, те се биеха.

Какво казват световните лидери за разговора на Тръмп с Путин и Зеленски

Золан Кано-Йънгс

Само за да продължа натам, обаче, вие –

Президент Тръмп

Но това беше една от осем. Но ние сложихме край на осем силни войни. Някои продължаваха повече от 30 години.

Золан Кано-Йънгс

Но смятате ли, че вашата администрация трябва да спазва международното право на глобалната сцена?

Президент Тръмп

Да, смятам. Знаете ли, смятам, но зависи какво е вашето определение за международно право.

Золан Кано-Йънгс

За важността на армията –

Президент Тръмп

Похарчихме – похарчихме, по време на моя мандат, почти трилион долара годишно за възстановяване на армията. И тези момчета бяха, знаете ли, те я разпиляваха, глупаците, които ме предшестваха, те я разпиляваха. Не, ние отново сме уважавани. Ние сме уважавани повече сега, отколкото някога сме били уважавани.

Тръмп с ново послание към Путин

НАТО, Украйна и Путин

Кейти Роджърс

Мога ли да се върна към това, което казахте за НАТО? Ако трябваше да избирате между получаването на Гренландия и запазването на НАТО, кой е по-високият ви приоритет там?

Президент Тръмп

Е, не искам да ви казвам това, но може да е избор. Трябва да разберете. Русия изобщо не е загрижена за НАТО освен за нас. Китай изобщо не е загрижен за НАТО освен за нас, защото, за съжаление, знаете ли, Европа става много по-различно място и те наистина трябва да се стегнат. Искам те да се стегнат.

Дейвид Е. Сангер

И така –

Президент Тръмп

Мисля, че винаги ще се разбираме с Европа, но искам те да се стегнат. Аз съм този, който ги накара да харчат повече за, знаете ли, повече БВП за НАТО. Но ако погледнете НАТО, Русия, мога да ви кажа, изобщо не е загрижена за никоя друга страна освен за нас.

Дейвид Е. Сангер

И така, вие, вие споменахте за Гренландия, че вие –

Президент Тръмп

И аз бях много лоялен. Вижте, аз бях много лоялен към Европа. Свърших добра работа. Ако не бях аз, Русия щеше да има цяла Украйна сега.

Дейвид Е. Сангер

Вие споменахте, че –

Президент Тръмп

И не забравяйте, дори в началото, аз им дадох Javelins. Обама им даде чаршафи.

Дейвид Е. Сангер

Вие споменахте, че –

Президент Тръмп

И те унищожиха тези танкове в самото начало с Javelins. Знаете ли, ако не им бях дал тези Javelins, тази война щеше да е свършила веднага. Но Путин щеше да има, знаете, цялото, цялото нещо щеше да – той вървеше към Киев, и те засядаха, и аз им дадох Javelins, и те унищожиха цялата тази дълга линия от танкове и го направиха с нашите оръжия, които им бяха дадени от Тръмп и много други неща, които направих. Бихте имали – ако не бях президент – Не. 1, ако бях президент, както трябваше да бъда, защото изборите бяха напълно фалшифицирани, и това излезе много силно, но излиза все повече и повече всеки ден, и ще видите това. Но ако изборите не бяха фалшифицирани и аз бях президент, тази война никога нямаше да се случи... Путин никога нямаше да го направи. Говорех с него много за това. Путин никога, никога нямаше да започне тази война. Той разбираше това.

Тайлър Пейджър

Докъде сте готов да предизвикате Путин? Това беше нещо, което той ви помоли да не го правите, и вие го направихте.

Президент Тръмп

Е, знаете ли, дотогава имах страхотна връзка с Путин. Винаги съм казвал, въпреки фалшивия скандал Русия, Русия, Русия. Това беше скандал за демократите, защото беше напълно измислена, ужасна, изкуствена ситуация, която наистина постави нашата нация в голяма опасност. Можеше да, ако не бях аз, и в този случай Путин, ако не се разбирахме, можехме да стигнем до световна война заради тази измама от [сенатор] Адам Шиф [от Калифорния] и измамната Хилари Клинтън и всички останали замесени. Това беше напълно фалшива измама.

Русия, Китай и ограничения на ядрените оръжия

Дейвид Е. Сангер

Е, нека се съсредоточим върху връзката ви с него за момент. И така, само след четири седмици, изтича последният договор за контрол на оръжията между Съединените щати и Русия, както сте много наясно.

Президент Тръмп

Той би искал да сключи сделка.

Дейвид Е. Сангер

Путин би искал да го удължи, въпреки че не можете законно да изпълните целия договор. Трябва да преговаряте. Казано ми е, че той е казал, че цената за удължаването му са повече отстъпки за Украйна.

Президент Тръмп

Не чувам такова нещо. Изобщо не чувам такова нещо.

Дейвид Е. Сангер

Значи смятате ли, че ще бъде удължен?

Президент Тръмп

Никога не съм чувал такова нещо. Това, което съм чувал, е, че той би искал да го удължи. И всъщност силно вярвам, че ако ще го правим, мисля, че Китай трябва да бъде член на удължаването. Китай трябва да бъде част от споразумението.

Ангажиране с Китай и натиск върху Гренландия

Тайлър Пейджър

Г-н президент, още един въпрос за външната политика. След това ще преминем към вътрешната политика. За Гренландия, ако те –

Президент Тръмп

Да, преди да говорите за Гренландия, мисля, че е прекрасно нещо за Китай, за Русия и за Съединените щати да се денационализират колкото е възможно повече. И тогава, ако направите това, вероятно ще искате да включите и няколко други играчи, защото има и други играчи.

Дейвид Е. Сангер

И това биха били Северна Корея?

Президент Тръмп

Е, трябва да включите и някои други играчи. Така че ние имаме най-много ядрени оръжия, и когато бях президент –

Дейвид Е. Сангер

Русия има повече от нас.

Президент Тръмп

Е, те грешат. Ние имаме повече от тях. Това е без значение, защото е нужно само едно.

Тайлър Пейджър

Само бързо, последен въпрос за Гренландия. Готов ли сте да изпратите войски в Гренландия, ако те не предадат територията?

Президент Тръмп

Е, ние вече имаме войски –

Тайлър Пейджър

Но повече войски, за да я завземете военно.

Президент Тръмп

Разбира се, бих имал повече.

Дейвид Е. Сангер

И не сте го направили. Защо?

Президент Тръмп

Защото искам да го направя правилно.

Дейвид Е. Сангер

И правилно означава да го притежавате?

Президент Тръмп

Наистина е, за мен, собственост. Собствеността е много важна.

Дейвид Е. Сангер

Защо собствеността е важна тук?

Президент Тръмп

Защото това е, което смятам, че е психологически необходимо за успех.

Кейти Роджърс

Психологически важно за вас или за Съединените щати?

Президент Тръмп

Психологически важно за мен. Сега, може би друг президент би се чувствал по различен начин, но досега аз съм бил прав за всичко.

Тайлър Пейджър

И бихте ли използвали военна сила, за да го получите?

Президент Тръмп

Не казах това. Вие го казахте.

Тайлър Пейджър

Аз ви питам. Бихте ли?

Президент Тръмп

Да, не бих коментирал това. Не мисля, че ще е необходимо.

Дейвид Е. Сангер

Преди година ви попитах, може би си спомняте, в Мар-а-Лаго, преди вашата инаугурация, вие казахте: Ако трябва да използвам ядрена сила, ако трябва да използвам военна сила –

Президент Тръмп

Възможно е, ако имах нужда. Може да разстрои НАТО. Вижте, ние харчим много пари за НАТО. Знаете, много хора не мислят, че НАТО е в наша полза. Ние се бием с Русия, спираме Украйна да не бъде унищожена и всички неща, които правим – харчим много пари. Това е на хиляди мили разстояние. Имаме голям океан между нас. Ние помагаме на Европа, но харчим огромно количество пари за НАТО и честно казано, знаете ли, освен факта, че се разбирам – аз се разбирам с практически всеки лидер наистина добре, и те не биха го направили.

Дейвид, вие бяхте шокиран, когато получих 5 процента вместо 2 процента, защото никой друг не би могъл да направи това освен мен. Но при всичко казано, знаете ли, ние харчим много време, усилия и пари за НАТО. Ние – ние носехме НАТО много години, докато не дойдох. И когато дойдох, казах: „Какво става?“ Вярвам, че платихме за – при [президента Джордж У.] Буш и при Байдън, ако погледнете при – защото Байдън се върна към същата глупост – но при Обама, и двамата Бушове. Погледнете. Ние носехме, по мое мнение, 100 процента от НАТО.

Дейвид Е. Сангер

Значи заради това те ви дължат. Те ви дължат Гренландия, според вас?

Президент Тръмп

– и сега изобщо не ги носим. Всъщност, когато изпращаме оръжия, те плащат за тях, изцяло. Ние изпращаме, знаете ли, ние казахме да изпратим оръжия, вероятно те отиват в Украйна. Това зависи от тях. Но ние изпращаме оръжия на НАТО, и те ни плащат изцяло.

Дейвид Е. Сангер

Значи правите пари от войната?

Президент Тръмп

Е, ние правим пари от войната, но не искам да правя пари. Искам войната да спре, защото не искам да виждам 30 000 души на месец да умират. Знаете ли, миналия месец беше рекорд. Те загубиха 30 000 между двете нации, предимно войници. Тридесет хиляди. А месец преди това загубиха 27 000. Те губят, средно, 25 до 30 000 души на месец, млади войници, предимно.

Знаете ли, четете за ракетите, които се изстрелват, и тези – това също е лошо, но това е малък брой смъртни случаи в сравнение с войниците. Просто е, това е кръвопролитие, да използвам един от нашите термини от миналото, това е пълно кръвопролитие, това е ужасно –

Кейти Роджърс

Сър, трябва да ви попитаме за Минеаполис.

Золан Кано-Йънгс

Искам да се уверя –

Президент Тръмп

Искам да кажа, това е най-лошата война от Втората световна война. И ще ви кажа какво: Докато свърши, ако продължи така, и ще бъде много умно и много добре, от името на двамата, ако постигнат споразумение.

ICE, Минеаполис и Рене Гууд

Золан Кано-Йънгс

Виждали сме и протестиращи, посрещнати с насилствени тактики и лютив спрей. В някои случаи американски граждани също са били неправомерно задържани. Някои от тези инциденти или тактики карат ли ви да мислите, че ICE е отишъл твърде далеч?

Президент Тръмп

Е, мисля, че с ICE се отнасяха много зле. Не забравяйте, че ICE се отърва от хиляди и хиляди убийци, извършители на убийства. Те се отърваха от хиляди хора, които бяха допуснати в нашата страна по време на администрацията на Байдън толкова глупаво. Те са много смели, много силни хора.

Золан Кано-Йънгс

Е, ами тази стрелба днес – американски гражданин беше прострелян днес?

Президент Тръмп

Точно така, е –

Золан Кано-Йънгс

Това кара ли ви да се чувствате неудобно?

Президент Тръмп

Е, всичко ме кара да се чувствам неудобно. Не искам никой да бъде прострелян. Не искам никой да крещи и да се опитва да прегази полицаи също, или правоприлагащи органи.

Золан Кано-Йънгс

Това се оспорва от местни и федерални служители.

Президент Тръмп

Е, ако погледнете записа. Видях същия запис, който сигурно сте виждали. Току-що го видях.

Кейти Роджърс

Имаше няколко ъгъла на него.

Президент Тръмп

Е, знам, но ако погледнете това, това беше жестока ситуация, която се случи. И ако отидете преди това, и по мое мнение, крещящата, онази жена, която крещеше: „Срам, срам, срам“ – това не е нормално. Това беше трениран, репетиран, професионален агитатор.

Кейти Роджърс

Въпреки това, тези тактики на полицията подходящи ли са за някой, който стреля в превозно средство по този начин? Според вас, това приемливо ли е?

Президент Тръмп

Е, те го прегазиха. Искам да кажа, те прегазиха, знаете, предполагайки, че той е полицай. Наречете го полицай. Той е от ICE, и го наречете правоприлагащ орган. Жената. Първо, тя нямаше да направи нищо, защото ако отидете две минути преди това да се случи, тя беше – тя се държа ужасно, а след това го прегази. Тя не се опита да го прегази. Тя го прегази.

Золан Кано-Йънгс

Видеозаписът не изглеждаше сякаш той – той беше прегазен.

Израел, антисемитизъм и Иран

Президент Тръмп

Не е имало по-добър президент в историята на света, както го познаваме, който да е бил по-силен или по-добър и по-малко антисемитски, със сигурност, от Доналд Тръмп. Аз съм бил най-добрият президент на Съединените щати в историята на тази страна по отношение на Израел. И това, между другото, е признато от всички, включително факта, че имаме мир в Близкия изток, и това ще се запази.

Имаме мир в Близкия изток. И причината да имаме мир в Близкия изток е, че аз бомбардирах зверски място, наречено Иран, с този бомбардировач точно тук, B-2, и това беше пълно унищожение, което сега дори CNN признава, че беше пълно унищожение. И виждате какво се случва в Иран сега.

Дейвид Е. Сангер

Предложихте онзи ден, че те възстановяват ядрената си програма.

Президент Тръмп

Е, ако го направят, аз ще – ако го направят, аз ще я унищожа. В момента те се опитват да оцелеят.

Дейвид Е. Сангер

Не сме, не сме виждали – виждали ли сте някакви доказателства? Виждали ли сте доказателства, че те са я възстановили?

Президент Тръмп

В момента лидерите на Иран се опитват. Но ще ви кажа, ако убият хора, аз ще ги ударя много силно.

Тайлър Пейджър

Осъждате ли някой като Ник Фуентес, който – и неговите антисемитски възгледи?

Президент Тръмп

Не го познавам.

Тайлър Пейджър

Срещали сте се с него.

Президент Тръмп

Вечерях с него, веднъж, когато той дойде като гост на Кание Уест. Не знаех кого ще доведе. Той каза: „Имате ли нещо против, ако доведа приятел?“ Казах: „Не ме е грижа.“ И беше ли Ник Фуентес? Не познавам Ник Фуентес.

Кейти Роджърс

Ами Пол Инграсия? Той работи във вашата администрация и се е приобщил към тези възгледи.

Президент Тръмп

Не знам това. Възможно е. Имам хиляди хора, които работят тук.

Тайлър Пейджър

Осъждате ли – смятате ли, че лидерите на Републиканската партия трябва да осъдят фигури, които изразяват антисемитизъм?

Президент Тръмп

Е, ще ви кажа какво. От моя лична гледна точка, абсолютно, защото аз осъждам. Имам дъщеря, която е омъжена за евреин. Дъщеря ми случайно е еврейка, красива, трима внуци са евреи. Аз съм много горд с тях. Аз съм много горд с цялото, това цяло семейство. Аз съм най-малко антисемитският човек, вероятно, който съществува в света.

Икономика и TikTok популярност

Кейти Роджърс

Можем ли да преминем към икономиката? Бих искала да ви попитам за – Републиканските социолози напоследък предупреждават, че вие и партията губите позиции сред младите избиратели, особено младите мъже, които са загрижени за перспективите за работа и възхода на изкуствения интелект.

Президент Тръмп

Е, може би, нека – мога ли да имам нещо за TikTok?

Кейти Роджърс

Но какво бихте казали на тези млади избиратели и на тези млади мъже?

Президент Тръмп

Е, бих казал, че това са манипулирани проучвания. Вижте, проучванията са манипулирани, точно както писателите са манипулирани.

Кейти Роджърс

Но това са републикански социолози, които предупреждават вашата партия, че не правите достатъчно, за да се фокусирате върху американските работни места.

Президент Тръмп

Не знам. Мисля, мисля, че мога да ви кажа, че съм много популярен. Току-що излезе това, от TikTok. Току-що излезе, че Доналд Тръмп е номер 1 в TikTok и най-популярният човек. Можете да имате тези. Не мисля, че ще го използвате.

Кейти Роджърс

Не се съмнявам, че сте популярен в TikTok, но –

Президент Тръмп

Но 339 милиарда, имах 331, 339 милиарда прегледа, общо прегледи на номер 1. TikTok, номерът за всички времена в историята. Това е публикувано от TikTok, не от мен. Това е годишният преглед в TikTok. Номер 1 най-следван акаунт. Номер 1 най-гледан акаунт – 6,3 милиарда общо прегледа, 4,6 милиона прегледа за TikTok. Никой никога не е имал такива числа.

Дейвид Е. Сангер

Без съмнение има някакво очарование от вас –

Президент Тръмп

Предимно, не знам защо. Някой ден ще ми обясните това, Дейвид –

Дейвид Е. Сангер

– но въпросът на Кейти беше по-скоро икономически.

Президент Тръмп

– и някой ден ще пишете истината, защото това, което съм направил, никой не е успял да го направи, никой.

Кейти Роджърс

Но какво казвате на младите избиратели, които са загрижени за възхода на изкуствения интелект?

Президент Тръмп

Включително да съм отново тук, след като пресата си помисли, че може би най-накрая се отървахме от този човек. Ето ни в Овалния кабинет. Нали? Кой би си помислил, когато обявих, че ще се кандидатирам, всички казаха: „О, наистина ли, 6 януари.“ Е, 6 януари се оказа малко по-различен, отколкото хората си мислят. Но вижте, най-гледаните моменти, почти всички са моменти на Тръмп. И това е TikTok –

6 януари и възмездие

Дейвид Е. Сангер

Какво имате предвид, когато казвате, че 6 януари се оказа различен, отколкото хората си мислеха?

Президент Тръмп

Е, мисля, че много хора не са съгласни с 6 януари. Ще ви дам пример – когато казвам да вървите или да марширувате патриотично и – към Капитолия. Какво беше това?

Каролин Лийвит

BBC?

Президент Тръмп

Не Би Би Си. Патриотично.

Каролин Лийвит и Стивън Чунг

Мирно и патриотично.

Президент Тръмп

И така, аз направих изявлението – вървете, марширувайте мирно и патриотично към Капитолия. Мирно. И те го пропуснаха. Ще ви кажа какво. Неизбраната комисия трябва да бъде обвинена. Те унищожиха всички доказателства. Знаете ли защо? Защото всички доказателства бяха в моя полза. Те пропуснаха изявлението. Те отказаха да го приемат, мирно и патриотично. Почти всички, те отказаха да отидат, защото когато кажете това, това означава, че сте невинен.

Икономика, достъпност и изкуствен интелект

Золан Кано-Йънгс

Г-н президент, толкова много избиратели гласуваха за вас заради икономиката. И мисля, че Кейти просто искаше да се върне към това.

Президент Тръмп

Икономиката вероятно е най-добрата – вижте, икономиката в момента. Имам трилиони и трилиони долари, които влизат в тази икономика, повече от всяка друга нация някога е имала, далеч. Нашата икономика е невероятна. И аз свалям цените. Помнете това, аз не причиних високите цени. Байдън го направи...Наследих бъркотия. Слушайте, наследих бъркотия.

Наследих силно инфлационна, ужасно управлявана страна. Границите бяха лоши. Армията беше лоша. Афганистан беше най-лошият, най-лошият ден в историята на нашата страна. Може би в историята, мисля, че това беше най-ниската точка. Знаете ли какво, това беше най-ниската точка, и може би в момента сме на най-високата точка.

Кейти Роджърс

Има добри знаци, и икономиката расте. Заплатите се изравняват с инфлацията –

Президент Тръмп

Благодаря.

Кейти Роджърс

– но има и други показатели, че хората – страдат. Високодоходните, те са – 10 процента от високодоходните съставляват половината от икономическия растеж.

Президент Тръмп

Е, може да има, може да има – и знаете ли какво, аз свалям – те страдат заради Байдън. Аз свалям цените.

Кейти Роджърс

Не, високодоходните не страдат. Страдат нискодоходните. Страдат среднодоходните. Това са хората, на които сте обещали да помогнете. Какво им казвате?

Президент Тръмп

Е, ако погледнете моите, ако погледнете моите постижения, най-големите, в процентно отношение, най-големите бенефициенти на моята икономика през първия ми мандат бяха работниците с ниски доходи. И сега се оказва – работниците със сини яки се справят по-добре от всеки друг, в процентно отношение, както го измерват. Аз наследих бъркотия. Имаше високи цени, висока инфлация, висока престъпност. Знаете ли, видяхте ли къде убийствата са най-ниски някога? Видяхте ли къде престъпността е в най-ниската си точка някога? Знаете ли защо? Защото аз затворих границата, и нямаме престъпници, които се изливат в нашата страна.

Наследникът на Тръмп

Золан Кано-Йънгс

Какво ще е необходимо, за да получи вашият вицепрезидент вашето одобрение за президентските избори?

Президент Тръмп

Е, мисля, че върши страхотна работа. Твърде е рано да се мисли за това. Имаме още три години и един месец, но той върши страхотна работа. Марко върши страхотна работа.

Золан Кано-Йънгс

На кого разчитате повече, на него или на Марко?

Президент Тръмп

Разчитам и на двамата. Всъщност, имам предвид различни неща, различни силни страни, честно казано.

Дейвид Е. Сангер

Разкажете ни за техните силни страни.

Президент Тръмп

Е, не искам да правя това, но те имат различни – те имат големи силни страни, но донякъде различни. Но те са страхотни. И двамата вършат страхотна работа.

Здравето и възрастта на президента

Дейвид Е. Сангер

За вашето здраве, споменахте онзи ден, че използвате повече аспирин, отколкото е предписано.

Президент Тръмп

Да. Не, използвах голяма доза.

Дейвид Е. Сангер

Голяма доза.

Президент Тръмп

Знаете ли защо? Искам хубава, тънка кръв да тече през сърцето ми.

Дейвид Е. Сангер

Всички, всички ние искаме.

Президент Тръмп

В противен случай вероятно – вероятно нямаше да съм тук. Но сърцето ми е много добро.

Дейвид Е. Сангер

Използвате ли, използвате ли други разредители на кръвта?

Президент Тръмп

Не.

Дейвид Е. Сангер

И някога били ли сте?

Президент Тръмп

Не харесвам разредители на кръвта, защото всеки, когото познавам, който ги е взел, е мъртъв. Те са почти като проба и грешка. О, нека опитаме този. Нека опитаме онзи. Не опитвам – единственият разредител на кръвта, който използвам, е аспирин.

Дейвид Е. Сангер

И някога били ли сте диагностицирани със сърдечно заболяване от какъвто и да е вид?

Президент Тръмп

Не, никога не съм бил диагностициран.

Кейти Роджърс

Имали ли сте някога инфаркт?

Президент Тръмп

Взимал съм аспирин от 30 години. Никога не съм имал инфаркт.

Тайлър Пейджър

Говорихте за много от вашите приятели, включително някои от вашите служители, които са приемали различни форми на GLP лекарства, лекарства за отслабване. Самият вие някога приемали ли сте някое от тях?

Президент Тръмп

Не, не съм. Вероятно трябва.

Кейти Роджърс

Вие сте осем години по-възрастен сега, отколкото бяхте, когато започнахте първия си мандат. Какво е по-трудно в работата сега?

Президент Тръмп

Мисля, че е по-лесно за мен. Чувствам се физически по същия начин. Чувствам се така, както преди 40 години... И мисля, че Джо Байдън е най-лошото нещо, което някога се е случвало на възрастните хора.

Президент Тръмп

Аз съм преминал три когнитивни прегледа. Никой, никой друг президент никога не е преминавал един. И когато стигнете до средните и последните въпроси – знаете ли, след много въпроси, те стават трудни въпроси – вие бихте имали трудности да им отговорите, всички вие.

Бихте имали трудности да им отговорите успешно. Аз преминах всичките три с отлични резултати. Преминах един не толкова отдавна. Поемам голям риск, когато преминавам един, защото е – те се провеждат публично. Знаете ли, те са от военна болница, Walter Reed, и предполагам, че ако се справя зле, щеше да е навсякъде.

Тарифи и Върховният съд

Золан Кано-Йънгс

Сър, ако Върховният съд постанови решение срещу тарифите, ще уважавате ли това решение?

Президент Тръмп

Е, ще трябва да намеря някаква друга алтернатива. Няма да е толкова чисто, няма да е толкова красиво, колкото е сега.

Войната в Украйна, ядрените оръжия и Путин

Дейвид Е. Сангер

Искахме да ви попитаме за още едни преговори по националната сигурност. Надявахте се да постигнете споразумение между Зеленски и Путин преди Деня на благодарността. След това се надявахте да постигнете едно за Коледа. Ето ни през януари –

Президент Тръмп

Това е разочароващо за мен.

Дейвид Е. Сангер

Но президентът Зеленски ни описа публично плана от 20 точки. Той каза, че му дава защита като член 5. И ние го попитахме какво означава това, и той каза, че ако има споразумение, и получите прекратяване на огъня и мирно споразумение, и Русия нахлуе отново – това е страхът – Съединените щати и техните съюзници ще се намесят, и –

Президент Тръмп

Е, нека го кажем така. Неговите съюзници – цяла Европа, други страни, които се включват в това, и Съединените щати.

Дейвид Е. Сангер

Правилно. Но това означава, че – предполагам, че въпросът е, ако те нахлуят отново, бихте ли били готови да влезете във война, за да ги защитите, срещу ядрено въоръжен противник?

Президент Тръмп

Е, силно вярвам, че няма да нахлуят отново, или аз не бих се съгласил с това. Силно вярвам, че те няма да нахлуят отново. Мисля, че това – ако не бях замесен, Не. 1, това споразумение нямаше да има никакъв шанс да бъде осъществено. И Не. 2, до това време Русия щеше да е превзела цяла Украйна. Което беше първоначалното й желание.

Дейвид Е. Сангер

И така, преди седмици показвахте този план от 20 точки на Путин. Върна ли ви се той и каза ли ви какво мисли за него?

Президент Тръмп

Да.Мисля, че той иска да сключи сделка. Мисля, че сега и двамата искат да сключат сделка, но ще разберем...

Мислите ли, че Байдън би направил такова интервю? Не мисля.

Каролин Лийвит

Да приключваме, момчета.

Президент Тръмп

Знаете ли къде щеше да е той сега? Щеше да е на пода.

Дейвид Е. Сангер

Ако Путин отхвърли плана от 20 точки или просто го проточи, готови ли сте да превъоръжите Украйна?

Президент Тръмп

Не искам да казвам това. Просто не искам да бъда в позиция да казвам това, защото имам задължение да видя дали мога да спася животи.

Дейвид Е. Сангер

Вие прочуто казахте в тази стая на Зеленски: „Не държиш картите“, през февруари.

Президент Тръмп

Вярно е. Е, той не държи картите. Той не – той не държеше картите от Ден 1.

Дейвид Е. Сангер

И така, той не ги е имал тогава. Има ли ги сега?

Президент Тръмп

Не, няма.Той има само едно нещо. Доналд Тръмп. Ако няма Доналд Тръмп, това нещо щеше да е пълно бедствие, и той го знае, и европейските лидери го знаят, и всички го знаят.

Дейвид Е. Сангер

И така, каква е нашата времева линия сега?

Президент Тръмп

Е, правим най-доброто, което можем. Нямам времева линия.

Помилване на Шон "Диди" Комбс

Президент Тръмп

Не, той ме помоли, просто не съм го виждал. Той беше, а –

Золан Кано-Йънгс

Той ви помоли за помилване?

Президент Тръмп

Да, да. Той ме помоли за помилване чрез писмо.

Тайлър Пейджър

Обмисляте ли го?

Президент Тръмп

Не.

Първата дама на САЩ и предстоящия й филм

Кейти Роджърс

Мога ли да ви попитам няколко въпроса за първата дама?

Президент Тръмп

Да.

Кейти Роджърс

Тя беше против разделянето на семействата през първия ви мандат. Какво ви е казала за тях сега?

Президент Тръмп

Говорим ли за, по отношение на границите и т.н.? Ще ви кажа, първата дама е много качествен човек. Писали сте много за първата дама. Тя е много качествен човек. Тя иска да види спасени деца. Тя смята, че всички деца, които са – които са изчезнали, са изчезнали.

Знаете ли, Байдън загуби 350 000 деца – изчезнали. И ние връщаме много от тях. Това е единственото нещо, за което тя говори най-много, това са децата. Тя говори за войната, но говори за войната, свързана с децата, и е върнала много от тях. Това е нейна страст. Никога не съм виждал нещо подобно.

Кейти Роджърс

Гледали ли сте нейния документален филм? Коя е любимата ви част от него?

Президент Тръмп

Е, мисля, че ще бъде много добре приет. Знаете ли, тя написа книга и имаше книга номер 1 – тя имаше книга номер 1 дълго време. Искам да кажа, тя свърши страхотна работа с книгата. Мисля, че филмът ще се справи много добре.