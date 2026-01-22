Барън Тръмп се замеси в екшън драма - спаси приятелка от побой

Б арън Тръмп "спасил" живота на приятелката си, като се обадил в полицията, докато тя била пребивана от бившия си приятел, пише New York Post .

Приятелка на Барън Тръмп заяви пред съд във Великобритания, че той е спасил живота ѝ, след като се е обадил на полицията, когато видял по FaceTime как бившият ѝ приятел я напада.

Жената се свързала с Тръмп по време на насилствен конфликт с бившия си партньор Матвей Румянцев, на 22 години, който по данни на Metro UK започнал да я бие от ревност заради приятелството ѝ със сина на президента.

Тръмп, на 19 години, който по това време се намирал в САЩ, незабавно потърсил помощ, като казал на операторите на спешния телефон: "Току-що получих обаждане от момиче, което познавам. В момента я бият."

След като дал адреса ѝ, той ги помолил да побързат към мястото.

"Наистина е спешно, моля ви. Получих обаждане от нея, докато един човек я пребива."

По време на последвалия процес срещу Румянцев в Кралския съд в Снейрсбрук, неназованата жена заявила пред съдебните заседатели, че наследникът на Тръмп е "спасил живота ми", като добавила, че обаждането, което направила миналия януари, било "знак от Бог".

Полицаите, пристигнали на мястото след сигнала, ѝ казали, че някой от САЩ е подал обаждането, но не разкрили кой точно.

По време на разговора си с униформените тя им казала: "Аз съм приятелка с Барън Тръмп, сина на Доналд Тръмп", пише изданието.

Служителите я помолили да му се обади обратно, за да потвърди казаното, а на записа се чува как тя пита: "Здравей, Барън, ти ли се обади в полицията?"

Чува се как той отговаря: "Помолих някого да се обади в полицията", а след това казва на полицаите: "Тя ми се обади. Вдигнах телефона, очаквайки някакво нормално "здравей" или нещо подобно."

Тръмп обяснил, че по време на видеоразговора, който продължил около 10–15 секунди, преди връзката да прекъсне, виждал само тавана, но чувал как приятелката му крещи, плаче и бива удряна.

"Обадих се на вас, това беше най-доброто, което можех да направя. Нямаше да звъня обратно и да го заплашвам, защото това само щеше да влоши ситуацията", казал той.

Президентът Тръмп по-рано е отдавал заслуга на Барън за това, че му е помогнал да си осигури втори мандат в Белия дом благодарение на усета си към поколението Z, което се оказа ключова група на изборите през 2024 година.

Именно Барън насочил кампанията към популярните подкасти, в които баща му трябвало да участва. По време на кампанията тогавашният кандидат Тръмп гостува в 20 популярни подкаста, включително "The Joe Rogan Experience" и "This Past Weekend with Theo Von".

За сравнение, неговият опонент, бившият вицепрезидент Камала Харис, се появи само в осем.

Синът на Тръмп, висок два метра и шест сантиметра, е второкурсник в кампуса на Нюйоркския университет във Вашингтон.

По-младият Тръмп вече е дал знаци, че иска да тръгне по стъпките на баща си като бизнес магнат, като миналия юли за кратко стартира първото си луксозно начинание в сферата на недвижимите имоти, Trump, Fulcher & Roxburgh Capital Inc., в щата Уайоминг.

Проектът бе замразен преди изборите през 2024 година, за да се избегне медийно внимание, свързано с кампанията, но Барън е заявил, че иска да го възобнови с фокус върху висок клас проекти, включително голф игрища и имоти в Юта, Аризона и Айдахо.