Тежка катастрофа със седем пострадали край Монтана, сред ранените е и малко дете

Инцидентът е станал между селата Долно Церовене и Пишурка

26 декември 2025, 09:53
Тежка катастрофа със седем пострадали край Монтана, сред ранените е и малко дете
Източник: iStock photos/Getty images

С едем души пострадаха при катастрофа между монтанските села Долно Церовене и Пишурка в четвъртък.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 64-годишен мъж от село Расово, се ударил в друга кола, шофирана от 32-годишен жител на същото населено място, предава NOVA.

Най-тежко пострадал е по-възрастният водач, който е с множество фрактури на гръбначния стълб и е настанен за лечение в отделението по ортопедия на монтанската болница. Останалите ранени са приети в хирургично отделение. Сред тях са и 4-годишно дете, получило фрактура на крака, както и 57-годишна жена със съмнение за счупени ребра.

32-годишният шофьор, неговата съпруга и двете им деца също са оставени под лекарско наблюдение.

На мястото на произшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство, а причините за катастрофата се изясняват.

Източник: NOVA    
