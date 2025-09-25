Свят

Тръмп ще ликвидира "левия тероризъм"

"Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи", каза Тръмп

25 септември 2025, 07:16
Източник: БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на "вътрешните терористични мрежи", финансирани по думите му от левичарски групировки с цел подклаждане на насилие срещу консерваторите, съобщиха агенциите.

"Нестихващото насилие от страна на терористите от радикалната левица, след убийството на Чарли Кърк, трябва да бъде спряно", написа американският лидер в социалната мрежа "Трут Сошъл". "Тази седмица ще подпиша указ за ликвидиране на тези вътрешни терористични мрежи."

Тръмп обяви това в същия ден, в който въоръжен нападател уби един и рани двама други задържани в обект на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ в Далас. Именно тази структура се превърна в острието на предприетите от Тръмп строги, широкообхватни мерки срещу незаконната имиграция, които бяха разкритикувани от мнозина демократи и защитници на правата на имигрантите.

Президентът и обкръжението му многократно заявиха, без да представят доказателства, че заподозреният за убийството на консервативния деец Кърк преди две седмици е част от по-голямо, координирано ляво движение.

Същевременно президентът до голяма степен омаловажава насилието на десни групировки и настоява, че политическото насилие е проблем само на левицата. Но според експерти по вътрешен тероризъм към политическо насилие са склонни представители и на единия, и на другия спектър, а исторически погледнато, повече нападения са извършени от привърженици на дясната, отколкото на лявата идеология, отбелязва Ройтерс.

Преди това Тръмп каза, че е обсъдил с главния прокурор Пам Бонди подвеждането на подобни организации под съдебна отговорност по Закона за корумпираните лица и тези, намиращи се под влиянието на рекетьори (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Нормативният акт е приет за борба с организираната престъпност.

След стрелбата: Мексико обвини САЩ в тероризъм срещу гражданите му

Демократите предупредиха, че правителството може да използва убийството на Кърк като предлог за разправа с политическото инакомислие. 

В понеделник Тръмп подписа друг указ, за обявяване за вътрешна терористична организация на "Антифа" и заплаши с разследване и съдебно преследване всички, които подкрепят това движение финансово.

"Антифа" е "децентрализирано движение без лидери и се състои от групи, мрежи и отделни лица, имащи слаба връзка помежду си", според информация на Лигата за борба с поругаването, американска правозащитна организация, следяща и документираща проявите на екстремизъм.

Доналд Тръмп Вътрешен тероризъм Указ Радикална левица Политическо насилие Антифа Чарли Кърк Незаконна имиграция Закон RICO Демократи
biss.bg
dogsandcats.bg
