Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Й ордания потвърди днес, че военновъздушни ѝ сили са участвали в ударите, нанесени от Съединените щати срещу цели на групировката "Ислямска държава" в Сирия, предаде Асошиейтед прес. АП припомня, че ударите са в отговор на убийството на трима американски граждани по-рано този месец.

САЩ нанесоха снощи удари по няколко обекта в Сирия с цел "елиминиране" на бойци и оръжия на "Ислямска държава". Това стана в отговор на нападение, извършено от сирийски стрелец, при което загинаха двама американски войници и американски цивилен преводач седмица по-рано.

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари", насочени срещу няколко позиции на ИД в Южна Сирия. Йордания е една от 90-те държави в глобалната коалиция срещу "Ислямска държава", към която Сирия наскоро се присъедини.

Американската армия не съобщи колко души са били убити при ударите вчера. Сирийският център за наблюдение на правата на човека, базиран във Великобритания, съобщи, че най-малко петима души са загинали, сред които лидерът и членове на клетка на ИД.

В изявлението на Йордания се посочва, че операцията е имала за цел "да предотврати екстремистки групи да използват тези райони като плацдарм за заплахи срещу сигурността на съседите на Сирия и целия регион, особено след като ИД се е прегрупирала и е възстановила способностите си в Южна Сирия."