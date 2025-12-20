Свят

Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари"

20 декември 2025, 17:49
Йордания потвърди, че е участвала в ударите срещу "Ислямска държава" в Сирия
Източник: БТА

Й ордания потвърди днес, че военновъздушни ѝ сили са участвали в ударите, нанесени от Съединените щати срещу цели на групировката "Ислямска държава" в Сирия, предаде Асошиейтед прес. АП припомня, че ударите са в отговор на убийството на трима американски граждани по-рано този месец.

САЩ нанесоха снощи удари по няколко обекта в Сирия с цел "елиминиране" на бойци и оръжия на "Ислямска държава". Това стана в отговор на нападение, извършено от сирийски стрелец, при което загинаха двама американски войници и американски цивилен преводач седмица по-рано.

Йорданската армия съобщи в изявление, че военновъздушните ѝ сили са "участвали в прецизни въздушни удари", насочени срещу няколко позиции на ИД в Южна Сирия. Йордания е една от 90-те държави в глобалната коалиция срещу "Ислямска държава", към която Сирия наскоро се присъедини.

Американската армия не съобщи колко души са били убити при ударите вчера. Сирийският център за наблюдение на правата на човека, базиран във Великобритания, съобщи, че най-малко петима души са загинали, сред които лидерът и членове на клетка на ИД.

В изявлението на Йордания се посочва, че операцията е имала за цел "да предотврати екстремистки групи да използват тези райони като плацдарм за заплахи срещу сигурността на съседите на Сирия и целия регион, особено след като ИД се е прегрупирала и е възстановила способностите си в Южна Сирия."

Източник: БТА/Анелия Пенкова    
Йордания САЩ Ислямска държава Сирия Въздушни удари Глобална коалиция Антитерористична операция Южна Сирия Заплахи за сигурността Американски жертви
Последвайте ни
Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

Турист загина край връх Вихрен след падане от скали

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

САЩ предлагат нов формат за мирни преговори между Украйна и Русия

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Росен Йорданов: Истинската битка е между демокрацията и популизма

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Въоръжен с нож мъж е застрелян от полицията в Корсика, след като заплашил минувачи

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 21 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 20 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 22 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 20 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Ватиканът: Папа Лъв XIV свиква през януари своята първа консистория

Свят Преди 1 час

Консисторията, както се наричат подобни събрания, ще се състои на 7 и 8 януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Вучич: Имаме горива до 15-20 или 25-ти януари

Свят Преди 2 часа

Той направи това изявление, коментирайки резултатите от среща за енергийната стабилност и ситуацията около компанията „Петролната индустрия на Сърбия“

.

Мотористи, облечени като Дядо Коледа, преминаха по булеварди и улици в София

България Преди 2 часа

Инициативата е на Sofia Riders и се провежда за поредна година

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Откриха нов дрон, разбил се в Северозападна Турция

Свят Преди 3 часа

Това е вторият подобен инцидент за по-малко от 24 часа

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

За втори пореден ден: Русия удари украинско пристанище край Одеса

Свят Преди 4 часа

"Руските сили умишлено атакуват граждански логистични маршрути", написа Кулеба в "Телеграм"

<p>Българската &quot;принцеса на леда&quot;&nbsp;спечели девета титла по фигурно пързаляне в София</p>

Александра Фейгин спечели девета титла по фигурно пързаляне в София

България Преди 4 часа

На второ място е съотборничката й Кристина Григорова със 132.45

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Разкриха подробности за нападателя на магазин в Тайпе

Свят Преди 4 часа

Властите заявиха, че заподозряният, който се самоуби, е бил издирван за нарушение на процедурите за военна служба

Руски пратеник замина за Маями

Руски пратеник замина за Маями

Свят Преди 5 часа

Украински и европейски екипи също посетиха този град в американския щат Флорида, за да участват в преговорите, водени от Стив Уиткоф

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

Пеевски пита: Политически чадър ли доведе до освобождаването на директора на 138-о училище

България Преди 5 часа

Лидерът на „ДПС – Ново начало” обвини ПП–ДБ и обяви законодателни промени за по-строги наказания при престъпления срещу деца

<p>Изводи от публикуването на документите по случая &quot;Епстийн&quot; (ОБЗОР)</p>

Изводи от публикуването на документите по случая "Епстийн"

Свят Преди 5 часа

Документите, свързани с Епстийн, бяха сериозен политически проблем за президента Доналд Тръмп

Украйна удари руски военен кораб

Украйна удари руски военен кораб

Свят Преди 6 часа

Ударена е и сондажна платформа, която според Генералния щаб принадлежи на "Лукойл"

<p>Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания</p>

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

България Преди 6 часа

Той допълва, че в редица случаи, включително при градския транспорт, ефектът е дори обратният – цените намаляват заради закръгляване надолу

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

България Преди 6 часа

Младата жена, която има книжка от май тази година, е загинала на място

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

Свят Преди 6 часа

Рубио шеговито заяви, че е бил "мил" с китайските официални лица "по отношение на работата, която трябва да вършим с тях"

Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

Любопитно Преди 7 часа

Тези острови представляват разпръснати скали и малки хълмове, които през лятото се освобождават от снега и разкриват удивително червеникави скални образувания

Мъж пострада сериозно при катастрофа в Козлодуй

Мъж пострада сериозно при катастрофа в Козлодуй

Свят Преди 7 часа

Той е транспортиран в Плевен

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Тейлър Суифт разкри как се подготвя да тича по 8 мили на всяко шоу от турнето си!

Edna.bg

Звездните бебета, който проплакаха у нас през 2025-та!

Edna.bg

Щутгарт и Хофенхайм не успяха да се победят

Gong.bg

НА ЖИВО: Тотнъм - Ливърпул, стартовите 11

Gong.bg

Турист падна в пропаст край връх Вихрен в Пирин и загина

Nova.bg

Откриха над 400 кг тютюн за наргиле без бандерол в София, трима са задържани

Nova.bg