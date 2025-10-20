Свят

Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си

20 октомври 2025, 10:29
Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“
Източник: БГНЕС

П резидентът Доналд Тръмп нанесе „масивен удар“ по своите противници.

В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си и изсипващ отпадъци върху протестиращи от движението „No Kings“, пише The Post.

На фона звучи емблематичната песен от „Top Gun“ – Danger Zone, докато изтребителят на Тръмп хвърля купища тор върху демонстранти над това, което изглежда като Ню Йорк.

19-секундният клип показва крупен план на левия инфлуенсър Хари Сисън, който бива залят с кафява кал, заедно с други протестиращи в Ню Йорк. Видеото използва реални кадри на Сисън от митинг на „No Kings“.

Изтребителят носи надпис „King Trump“, докато лети над Таймс Скуеър в генерираното с AI видео.

„Този самолет нямаше да излети с твоята тлъста задница в пилотската кабина“, написа Сисън, 23 г., в платформата X (бивш Twitter).

„Може ли някой репортер да попита Тръмп защо публикува AI видео, в което хвърля изпражнения върху мен от изтребител? Това би било чудесно, благодаря.“

Тръмп публикува видеото в Truth Social само часове след като стотици протести под надслов „No Kings“ избухнаха в цялата страна срещу него в събота.

Очакваше се около 2600 демонстрации срещу администрацията на Тръмп да се проведат из Съединените щати в този ден.

Тази серия от протести следва митингите „No Kings“, които се състояха през юни, когато американската армия отбеляза 250-годишнината си с парад във Вашингтон – събитие, което съвпадна с рождения ден на Тръмп.

Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс също се подигра на либералите в събота, публикувайки сатирично AI видео в платформата BlueSky, в което Тръмп поставя корона на главата си и се превръща в монарх.

В клипа се вижда как Тръмп облича царска мантия и изважда меч, докато демократически политици като бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси са показани да коленичат пред него.

Видеото използва реални кадри от 2020 г., когато Пелоси и други законодатели коленичиха, облечени в традиционни африкански шалове, по време на „минута мълчание“ в подкрепа на полицейската реформа.

Белият дом официално се присъедини към BlueSky в събота с монтаж от някои от най-известните онлайн провокации на Тръмп – включително дийпфейк видео, показващо лидера на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис с сомбреро след среща с Тръмп по повод бюджетната криза. Джефрис по-късно нарече публикацията расистка.

Няколко други висши представители на администрацията на Тръмп също се присъединиха към BlueSky в събота.

Тръмп периодично споделя ексцентрични видеа, генерирани с изкуствен интелект, на своята платформа Truth Social. Например, през февруари президентът публикува шокиращо AI видео, показващо луксозен курорт „Trump Gaza“ в разрушената палестинска ивица Газа.

По-скоро този месец той сподели клип, в който директорът на Службата за управление и бюджет Ръс Воут е изобразен като Жътваря със сърп, за да подиграе демократите за решението им да блокират републикански законопроект, целящ предотвратяване на частичното спиране на правителството.

Доналд Тръмп Изкуствен интелект Протести No Kings Политическа сатира Truth Social AI видео Изтребител Ню Йорк Хари Сисън Провокации
