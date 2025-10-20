Ново скандално видео на Тръмп, летящ с изтребител, изсипвайки отпадъци върху протестиращи „No Kings“

П резидентът Доналд Тръмп нанесе „масивен удар“ по своите противници.
В събота вечерта президентът публикува шокиращо видео, генерирано с изкуствен интелект, в което е изобразен като пилот на изтребител, носещ корона на главата си и изсипващ отпадъци върху протестиращи от движението „No Kings“, пише The Post.
Trump posted an AI video of himself wearing a crown and dumping shit from a “King Trump” jet on No Kings protesters.— PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) October 19, 2025
This is where we are as a country. pic.twitter.com/rnzUkJ4C4K
На фона звучи емблематичната песен от „Top Gun“ – Danger Zone, докато изтребителят на Тръмп хвърля купища тор върху демонстранти над това, което изглежда като Ню Йорк.
19-секундният клип показва крупен план на левия инфлуенсър Хари Сисън, който бива залят с кафява кал, заедно с други протестиращи в Ню Йорк. Видеото използва реални кадри на Сисън от митинг на „No Kings“.
Изтребителят носи надпис „King Trump“, докато лети над Таймс Скуеър в генерираното с AI видео.
„Този самолет нямаше да излети с твоята тлъста задница в пилотската кабина“, написа Сисън, 23 г., в платформата X (бивш Twitter).
„Може ли някой репортер да попита Тръмп защо публикува AI видео, в което хвърля изпражнения върху мен от изтребител? Това би било чудесно, благодаря.“
Тръмп публикува видеото в Truth Social само часове след като стотици протести под надслов „No Kings“ избухнаха в цялата страна срещу него в събота.
Chicago Mayor Brandon Johnson calls for a general strike against the “tyranny” of Trump and the greed of the ultra-rich. An estimated 300,000 filled the streets for the “No Kings” march, powerfully rejecting the federal government’s “Operation Midway Blitz” against the city. pic.twitter.com/r6efyEqm0G— BreakThrough News (@BTnewsroom) October 19, 2025
Очакваше се около 2600 демонстрации срещу администрацията на Тръмп да се проведат из Съединените щати в този ден.
Тази серия от протести следва митингите „No Kings“, които се състояха през юни, когато американската армия отбеляза 250-годишнината си с парад във Вашингтон – събитие, което съвпадна с рождения ден на Тръмп.
Вицепрезидентът Дж. Д. Ванс също се подигра на либералите в събота, публикувайки сатирично AI видео в платформата BlueSky, в което Тръмп поставя корона на главата си и се превръща в монарх.
JUST IN: 'TeamTrump' trolls the 'No Kings' protests on Instagram by sharing an AI video of President Trump dressed like a king in front of the White House with Andrea Bocelli music playing.— Collin Rugg (@CollinRugg) October 18, 2025
The video amassed 34,000 likes in just 30 minutes. pic.twitter.com/tBIuwCfARd
В клипа се вижда как Тръмп облича царска мантия и изважда меч, докато демократически политици като бившата председателка на Камарата на представителите Нанси Пелоси са показани да коленичат пред него.
Видеото използва реални кадри от 2020 г., когато Пелоси и други законодатели коленичиха, облечени в традиционни африкански шалове, по време на „минута мълчание“ в подкрепа на полицейската реформа.
The No Kings protests aren’t for Trump to see.— Melanie D'Arrigo (@DarrigoMelanie) October 18, 2025
They’re for the marginalized so they know they aren’t alone.
…for unaffected people so they know this isn’t normal.
…for Republicans so they know their blind obedience to fascism won’t be tolerated.
pic.twitter.com/rCFGgFxCR8
Белият дом официално се присъедини към BlueSky в събота с монтаж от някои от най-известните онлайн провокации на Тръмп – включително дийпфейк видео, показващо лидера на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис с сомбреро след среща с Тръмп по повод бюджетната криза. Джефрис по-късно нарече публикацията расистка.
Няколко други висши представители на администрацията на Тръмп също се присъединиха към BlueSky в събота.
Trump just posted this video promoting ''Trump Gaza'' - ending with AI footage showing him lounging shirtless with Netanyahu at a luxury Gaza beach resort— Drew Pavlou 🇦🇺🇺🇸🇺🇦🇹🇼 (@DrewPavlou) February 26, 2025
Never forget that a significant number of Palestine activists and Muslim voters in Dearborn Michigan supported this pic.twitter.com/qbOAh0Zryp
Тръмп периодично споделя ексцентрични видеа, генерирани с изкуствен интелект, на своята платформа Truth Social. Например, през февруари президентът публикува шокиращо AI видео, показващо луксозен курорт „Trump Gaza“ в разрушената палестинска ивица Газа.
По-скоро този месец той сподели клип, в който директорът на Службата за управление и бюджет Ръс Воут е изобразен като Жътваря със сърп, за да подиграе демократите за решението им да блокират републикански законопроект, целящ предотвратяване на частичното спиране на правителството.