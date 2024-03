Тръмп: Принц Хари може да бъде депортиран от САЩ, ако е взимал наркотици

Д оналд Тръмп предупреди принц Хари, че може да бъде изгонен от САЩ, ако спечели следващите президентски избори.

Бившият президент предположи, че херцогът на Съсекс може да бъде изправен пред депортиране поради продължаващ спор относно употребата на наркотици в миналото. В автобиографията си "Spare" Хари призна, че е употребявал кокаин, канабис и магически гъби. В специално интервю за GB News Тръмп настоя, че не трябва да има специално отношение към никого.

Donald Trump hints at deporting Prince Harry if he wins election: ‘We’ll have to see’ https://t.co/0ZZizI1z1N pic.twitter.com/LzIEGQ0fqc

На въпрос дали ще има някакви „специални привилегии“ за бившия принц, Тръмп отговори: „Не. Ще трябва да видим дали знаят нещо за лекарствата и ако е излъгал, ще трябва да приемат подходящи действия."

Когато Фараж продължи да сондира, питайки: „Подходящи действия? Което може да означава... той да не остане в Америка?“, Тръмп отговори: „О, не знам. Ще трябва да ми кажат. Просто трябва да ми кажат. Може би са, че са знаели това отдавна."

Trump says Prince Harry could be deported from US over drug use. pic.twitter.com/cuesz7v0KY