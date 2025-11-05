Свят

"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите

5 ноември 2025
"Името ми не беше на бюлетините": Тръмп обясни защо републиканците загубиха ключови избори
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в социалната си мрежа „Трут Соушъл“, че изборните поражения на неговата Републиканска партия се дължат на отсъствието на неговото име от бюлетината и на бюджетната парализа.

„Тръмп не беше в бюлетината и спирането на работата на правителството – това са двете причини, поради които републиканците загубиха изборите тази вечер, смятат социолозите“, написа президентът.

Във Вирджиния, където живеят много федерални служители, засегнати от частичното спиране на работата на правителството и масовите съкращения на федерални служители, наредени от Тръмп, избирателите отнеха от републиканците контрола върху губернаторския пост и избраха демократката Абигейл Спанбъргър – първата жена, която ще оглави щата, посочи АП.

Кандидатът на демократите спечели битката за кмет на Ню Йорк

В Ню Джърси, където Тръмп подкрепи кандидата републиканец Джак Чатарели и проведе няколко онлайн митинга в негова полза, избирателите предпочетоха да оставят властта на демократите и избраха представителката от Конгреса Мики Шеръл.

Ню Йорк е родният град на Тръмп, но той остава силно непопулярен в този бастион на демократите. Честите му изявления и публикации в социалните мрежи, в които предупреждаваше, че най-големият град в страната ще потъне в разруха, ако демократът и демократичен социалист Зохран Мамдани бъде избран за кмет, може би донякъде са стеснили разликата, но закъснялата му подкрепа за независимия кандидат и бивш губернатор Андрю Куомо, подал оставка преди четири години след скандал, вероятно се е оказала контрапродуктивна, допълни АП.

Източник: БТА    
