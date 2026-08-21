Свят

Шега или истина? Тръмп гласи Натали Харп за прессекретар на Белия дом

В четвъртък вечерта Тръмп дори публикува генерирано от изкуствен интелект изображение на самия себе си в залата за пресконференции на Белия дом, стоящ на трибуната с надпис „Най-добрият прессекретар“

Надежда Неменски Надежда Неменски

21 август 2026, 14:26
Шега или истина? Тръмп гласи Натали Харп за прессекретар на Белия дом
Натали Харп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп според информациите се е пошегувал, че неговата съветничка Натали Харп може да замени Каролайн Ливит като следващия прессекретар на Белия дом.

И двете жени са ключови фигури в близкия кръг на Тръмп през последните години, като наскоро Ливит обяви, че напуска поста си, неочакван ход, който оставя важна роля незаета, пише The Independent.

Харп, която е изпълнителен асистент на президента, често бива забелязвана до Тръмп и дори си е спечелила прякора „човешки принтер“, защото му осигурява хартиени копия от вестникарски статии и публикации в социалните мрежи.

Източници заявиха пред CNN в четвъртък, че Тръмп се е пошегувал, че може да накара Харп, която през последните дни попада под светлините на прожекторите заради предаността си към президента, да замени напускащата Ливит.

Вниманието към ролята на Харп в администрацията се засили след съобщението, че тя е била сред малък брой служители, прехвърлени на военен самолет с Тръмп, за да избегнат предполагаема иранска заплаха.

Друг доклад се фокусира върху писма, които Харп е писала до президента, изразявайки предаността си към него, докато трети източник съобщава, че тя е седяла в багажника на SUV, за да придружи Тръмп до съдебна зала през 2023 г.

В четвъртък вечерта Тръмп дори публикува генерирано от изкуствен интелект изображение на самия себе си в залата за пресконференции на Белия дом, стоящ на трибуната с надпис „Най-добрият прессекретар“.

Но докато търсенето на заместник на Ливит продължава, източници заявиха пред CNN, че има нарастващо безпокойство относно напускането на прессекретаря. „Понякога изглежда, че тя и Сюзи са единствените хора, които поддържат това място цяло“, заяви представител на Белия дом пред медията, визирайки началника на кабинета на Белия дом Сюзи Уайлс.

Източници заявиха пред медията също, че политическият коментатор Скот Дженингс се е очертал като фаворит за заместник на Левит и се твърди, че се е срещнал с Уайлс в ресторант за стекове във Вашингтон. Говорейки пред NewsNight по CNN по-рано тази седмица, Дженингс беше сдържан, запитан за слуховете, че може да е кандидат за високопоставения пост.

„Нямам коментар по този въпрос“, каза той, преди да добави: „Мисля, че всеки президент заслужава добра, солидна защита и някой, който може да излезе и да обясни какво правят, защото правителството прави толкова много“.

Дженингс защити Харп от критиците тази седмица, след като тя беше спомената от сенатора демократ Джон Осъф в скорошна реч, която беше силно критична към Тръмп. „Просто не мисля, че това е нещо, за което се записваш, когато си човек като Натали Харп, която никога не е слагала името си в бюлетина“, каза Дженингс пред Politico.

„Тя не е прессекретар на Белия дом. Тя не е публично известно име и просто го намирам за отвратително. Някой трябва да защити честта ѝ“, категоричен е Дженингс.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Independent    
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