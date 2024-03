Ники Хейли се отказва от участие в президентската надпревара в САЩ?

Бившият посланик на САЩ в ООН Ники Хейли планира да прекрати кампанията си за номинацията на Републиканската партия за президентските избори в САЩ, съобщи The Wall Street Journal, цитиран от Reuters.

Тя е взела решението си след вчерашния "супервторник", се посочва в медийната информация, която цитира запознати с нейните планове.

Очаква се Хейли да призове Доналд Тръмп да спечели подкрепа на републиканските и независими избиратели, които я подкрепиха.

Тръмп и Байдън доминираха на първичните избори в САЩ през "супервторник"

Breaking News: Nikki Haley will suspend her presidential campaign Wednesday morning and won't immediately endorse Donald Trump https://t.co/clqPbIrKBL https://t.co/clqPbIrKBL